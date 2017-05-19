Рада заслухає звіт уряду найближчим часом – представник президента

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Гройсман "керує державою" вже більше року. Звіт уряду можна буде послухати через два тижні.

Голосів за відставку уряду Гройсмана у Раді немає. Продовжить керувати державою Урядовий портал

Верховна Рада заслухає звіт уряду Володимира Гройсмана, повідомила представник президента України у Верховній Раді Ірина Луценко (фракція "Блок Петра Порошенка").

"Я думаю, це може бути на наступних пленарних тижнях. Наступного тижня, в середу, буде звітувати генпрокурор. Ми бачили прес-конференцію президента з безвізу. Думаю, це два наступних спарених пленарних засідання, які відбудуться через два тижні. Не бачу проблем, будемо говорити з урядом", - сказала вона.

Згідно з календарним планом, пленарними в Раді будуть тижні з 23 по 26 травня і 6 по 9 червня.

Раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман закликав депутатів Верховної Ради винести на голосування питання про довіру Кабінету міністрів. "Я пропоную на наступному пленарному тижні в будь-який день внести резолюцію недовіри моєму уряду", - сказав він.

Нинішній уряд було затверджено в Раді 14 квітня 2016 року. Тоді ж була затверджена програма уряду, що передбачає річний імунітет на відставку Кабміну. Перед голосуванням за призначення його прем'єр-міністром Володимир Гройсман заявив у парламенті: "Я покажу вам, що таке управління державою!"

7 квітня 2017 року прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що не бачить підстав для відставки уряду.