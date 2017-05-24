Рада Європи вимагає скасувати зміни до закону про е-декларації щодо громадських організацій

За мнениб Нілса Муйжниекса, більш строго звітувати повинні лише ті особи чи організації, які отримують державне фінансування.

У Раді Європи розкритикували змін у закон про е-декларуванні obozrevatel.com

Комісар Ради Європи з прав людини Нілс Муйжнієкс рекомендував українській владі усунути із законодавства вимогу електронного декларування для активістів неурядових організацій, що займаються антикорупційною діяльністю.

Про це йдеться у оприлюдненому 24 травня Радою Європи листі комісара на адресу заступника глави адміністрації президента України Дмитра Шимківа, повідомляє "Європейська правда".

"Я стурбований тим, що введені в дію у березні поправки можуть виокремити антикорупційні неурядові організації, роблячи їх суб'єктом додаткових і непотрібних вимог", - заявив комісар.

Він наголосив, що НУО і без того є фактичним суб'єктом фінансової звітності, а ЗМІ повинні платити податки і надавати звіти податковим службам. За словами комісара, суворішій звітності мають піддаватися тільки ті особи чи організації, які отримують державне фінансування.

"Відтак я закликаю українську владу переглянути поки чинне законодавство і усунути загальні чи специфічні вимоги щодо декларування активів представників громадянського суспільства чи інших осіб, які здійснюють антикорупційну діяльність", - йдеться у листі Муйжнієкса.

Рада Європи також наводить відповідь на лист комісара з адміністрації президента від 22 травня.

"Ми плануємо завершити роботу над поправками, ґрунтуючись на підходах і правилах, викладених вище (йдеться про "Фундаментальні принципи щодо статусу неурядових організацій у Європі", розроблені Радою Європи, а також принципи, що регулюють діяльність НУО в ЄС. – Ред.), і викласти їх у законопроекті, який буде представлено на розгляд Венеціанської комісії", - йдеться у відповіді Дмитра Шимківа.

Нагадаємо, 23 березня Верховна Рада внесла зміни у ст. 3 закону "Про запобігання корупції". Президентський законопроект підтримали 268 народних депутатів. Спочатку законопроект був направлений на звільнення солдатів і молодших офіцерів від необхідності подавати е-декларацій. Проте під час розгляду у другому читанні у законопроект були внесені суттєві правки.

Зокрема, закон зобов'язує подавати е-декларації представників антикорупційних організацій. Зміни антикорупційного законодавства жорстко розкритикували офіційні представники США, ЄС, посли країн "Великої сімки" та міжнародні організації.

Детальніше про проблему невідповідності прийнятих в Україні законів конституційним гарантіям прав і свобод громадян читайте у статті Олександра Банчука "Свобода, яку ми втрачаємо" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".