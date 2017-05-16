Рада відправила закон про службу в органах місцевого самоврядування на доопрацювання

Президент поставив дві умови до законопроекту. Рада відмовилася підтримати його ідею зобов'язати проводити конкурси для призначення заступників сільського, селищного, міського голови.
Урядовий законопроект №2489 був прийнятий Радою 9 лютого 2017 року, однак був повернений в Раду з пропозиціями президента.
Перша пропозиція президента стосувалася порядку визначення оплати праці. Президент пропонував прив'язати мінімальну заробітну плату не до мінімальної зарплати (3200 грн), а до прожиткового мінімуму (1600 грн). Профільний комітет погодився з цією поправкою.
Другою пропозицією президент хотів зобов'язати проводити конкурси для призначення заступників сільського, селищного, міського голови. Ця норма викликала заперечення Комітету з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування, оскільки це виборні посади. Однак спроба подолати вето президента у Верховній Раді не знайшла підтримки і було вирішено доопрацювати законопроект.
Детальніше про реформу місцевого самоврядування та територіальну організацію влади читайте в в матеріалі "Про децентралізацію, успіхи, ризики та роль парламенту" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".DT.UA