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Рада відправила закон про службу в органах місцевого самоврядування на доопрацювання

16 травня в 18:03

Президент поставив дві умови до законопроекту. Рада відмовилася підтримати його ідею зобов'язати проводити конкурси для призначення заступників сільського, селищного, міського голови.

Верховная Рада
Рада не змогла подолати вето президента на закон про службу в органах місцевого самоврядування
Верховна Рада
Верховна Рада направила законопроект "Про службу в органах місцевого самоврядування" на доопрацювання в профільний комітет. Рішення підтримали 234 народних депутатів.

Урядовий законопроект №2489 був прийнятий Радою 9 лютого 2017 року, однак був повернений в Раду з пропозиціями президента.

Перша пропозиція президента стосувалася порядку визначення оплати праці. Президент пропонував прив'язати мінімальну заробітну плату не до мінімальної зарплати (3200 грн), а до прожиткового мінімуму (1600 грн). Профільний комітет погодився з цією поправкою.

Другою пропозицією президент хотів зобов'язати проводити конкурси для призначення заступників сільського, селищного, міського голови. Ця норма викликала заперечення Комітету з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування, оскільки це виборні посади. Однак спроба подолати вето президента у Верховній Раді не знайшла підтримки і було вирішено доопрацювати законопроект.

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Детальніше про реформу місцевого самоврядування та територіальну організацію влади читайте в в матеріалі "Про децентралізацію, успіхи, ризики та роль парламенту" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".

За матеріалами: DT.UA
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