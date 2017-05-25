Рада відправила на повторне друге читання законопроект про засади кібербезпеки

У парламенті немає більшості, здатної приймати закони. Депутати в кращому випадку відправляють проекти на доопрацювання.

Рада фактично припинила роботу задовго до вихідних Василь Артюшенко, DT.UA

відправила на повторне друге читання законопроект № 2126а "Про основні засади забезпечення кібербезпеки України". Це рішення підтримали 236 народних депутатів після того, як у залі не вистачило голосів, щоб прийняти проект в цілому.

При цьому народні депутати при розгляді поправок виключили з документа ті них, які викликали побоювання у ряду їх колег і заступника міністра економічного розвитку і торгівлі Максима Нефьодова, за словами якого, вони погрожували б функціонуванню системи електронних держзакупівель ProZorro.

Після цього спікер парламенту поставив на рейтингове голосування наступний законопроект – "Про електронні довірчих послуги", але він також не знайшов підтримки в парламенті.