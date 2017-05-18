Рада відмовилась звертатись до СНБО з пропозицією щодо санкцій проти Януковича та його оточення

В підтримку проекту відповідної постанови проголосували лише 202 народних депутати.

Раді не вистачило голосів на санкції проти Януковича і Ко

Верховна Рада України не підтримала пропозицію про застосування персональних санкцій проти колишніх українських чиновників високого рангу (в тому числі – екс-президента України-утікача), а також проти низки бізнесменів.

В підтримку проекту відповідної постанови №5350 проголосували лише 202 народних депутати з 226 необхідних для ухвалення рішення.

Спікер Ради Андрій Парубій два рази поставив на голосування пропозицію про повернення до розгляду цієї постанови, однак в його підтримку необхідної кількості голосів також не знайшлося.

Нагадаємо, в березні Рада Європейського союзу подовжила санкції проти екс-президента України Віктора Януковича та його оточення ще на один рік.

6 березня 2014 ЄС ввів санкції у вигляді заморожування активів проти колишніх українських чиновників часів президентства Януковича за зловживання з державними фінансами та порушення прав людини.