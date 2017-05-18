Топ Новини
<
>

Рада відмовилась звертатись до СНБО з пропозицією щодо санкцій проти Януковича та його оточення

18 травня в 12:07

В підтримку проекту відповідної постанови проголосували лише 202 народних депутати.

Віктор Янукович
Раді не вистачило голосів на санкції проти Януковича і Ко
Верховна Рада України не підтримала пропозицію про застосування персональних санкцій проти колишніх українських чиновників високого рангу (в тому числі – екс-президента України-утікача Віктора Януковича), а також проти низки бізнесменів.

В підтримку проекту відповідної постанови №5350 проголосували лише 202 народних депутати з 226 необхідних для ухвалення рішення.

Спікер Ради Андрій Парубій два рази поставив на голосування пропозицію про повернення до розгляду цієї постанови, однак в його підтримку необхідної кількості голосів також не знайшлося.

Читайте також: До нового санкційного списку України увійшли російські ЗМІ

Нагадаємо, в березні Рада Європейського союзу подовжила санкції проти екс-президента України Віктора Януковича та його оточення ще на один рік.

6 березня 2014 ЄС ввів санкції у вигляді заморожування активів проти колишніх українських чиновників часів президентства Януковича за зловживання з державними фінансами та порушення прав людини.

За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Читайте також
Теги Янукович санкції Рада
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Loading...
Реклама
USD 26.42
EUR 29.37
Останні новини
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...