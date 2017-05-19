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Рада сьогодні розгляне зміни до законодавства про запобігання корупції: онлайн-трансляція

19 травня в 09:56

Депутати також розглянуть проект закону про обов'язкове харчуванні школярів.

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Сьогодні Рада займеться законодавством проти корупції
Василь Артюшенко, DT.UA
Верховна Рада України сьогодні, 19 травня, на пленарному засіданні розгляне законопроект про внесення змін у деякі закони України щодо запобігання корупції та проект закону про внесення змін до законодавства щодо обов'язковості харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Відповідна повістка дня опублікована на сайті українського парламенту.

Доповідачем по законопроекту про внесення змін у деякі закони України щодо запобігання корупції (проект н. д. Олександра Спиваковського, надано 15.04.2016, подання Комітету - 14.06.2016) буде депутат Олександр Співаковський.

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Нагадаємо, Рада на цьому тижні займеться питаннями ЖКГ, сільським господарством, культурою та духовністю. 

 
За матеріалами: DT.UA
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Теги закон внесення корупція Рада
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