Рада сьогодні розгляне зміни до законів щодо запобігання корупції: онлайн-трансляція

Депутати також розглянуть законопроект про обов'язкове харчуванні школярів.

Рада сьогодні займеться корупцією Верховна Рада Верховна Рада України сьогодні, 26 травня, на пленарному засіданні розгляне зміни до деяких законів щодо запобігання корупції. Відповідна повістка дня опублікована на сайті українського парламенту.

Так, депутати розглянуть законопроект про внесення змін у деякі закони України щодо запобігання корупції (проект н. д. Олександра Спиваковського).

Також депутати заслухають законопроект щодо обов'язковості харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів (проект н. д. Олега Барни).

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Нагадаємо, на цьому тижні Рада планувала зайнятися мовними квотами на ТБ, власним реформуванням і кібербезпеки.