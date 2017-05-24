Рада сьогодні розгляне питання ратифікації: онлайн-трансляція

Депутати також розглянуть законопроект про встановлення кримінальної відповідальності за сприяння самогубству.

Рада займеться питаннями ратифікації Верховна Рада Верховна Рада України сьогодні, 24 травня, на пленарному засіданні розгляне проект закону про ратифікацію Адміністративних домовленостей щодо охорони інформації з обмеженим доступом між урядом України і Організацією Північноатлантичного договору. Відповідна повістка дня опублікована на сайті українського парламенту.

Також депутати розглянуть законопроект про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо встановлення кримінальної відповідальності за сприяння вчиненню самогубства) (проект н. д. Силантьєва Дениса Олеговича).

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Нагадаємо, на цьому тижні Рада займеться мовними квотами на ТБ, власним реформуванням і кібербезпеки.