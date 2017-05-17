Рада сьогодні розгляне питання ратифікації і захисти прав дитини: онлайн-трансляція

Депутати приймуть рішення про ратифікацію Європейської соціальної хартії.
Доповідачем з проекту закону про внесення зміни до Закону "Про ратифікацію Європейської соціальної хартії (переглянутої)" буде голова комітету у закордонних справах Ганна Гопко. Доповідачем з проекту закону про ратифікацію угоди між урядом України і урядом Хорватії про економічне співробітництво буде заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Наталія Микольска.
Крім того, депутати розглянуть проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту права дитини на належне утримання.
Нагадаємо, Рада на цьому тижні займеться питаннями ЖКГ, сільським господарством, культурою та духовністю.DT.UA