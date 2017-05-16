Рада сьогодні розгляне питання про позбавлення мандату депутата Артеменка: онлайн-трансляція

Також депутати розглянуть питання житлово-комунального господарства та інформатизації.

За пропозицію здати Крим у Артеменка відберуть депутатський мандат Андрій Артеменко / Facebook Верховна Рада України сьогодні, 16 травня, на пленарному засіданні розгляне питання про позбавлення мандата народного депутата Андрія Артеменка, також питання житлово-комунального господарства та інформатизації. Відповідна повістка дня опублікована на сайті українського парламенту.

Зокрема, депутати розглянуть проект Постанови про дострокове припинення повноважень народного депутата України Андрія Артеменка. Доповідачем по цьому проекту буде заступник голови Комітету з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради Павло Пинзеник.

Крім того, депутати розглянуть проект Закону про комерційний облік комунальних послуг та проект Закону про житлово-комунальні послуги.

Нагадаємо, Рада на цьому тижні займеться питаннями ЖКГ, сільським господарством, культурою та духовністю.