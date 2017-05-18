Рада сьогодні розгляне питання про особливий статус релігійних організацій: онлайн-трансляція

Депутати також розглянуть питання аграрної політики.
Верховна Рада України сьогодні, 18 травня, на пленарному засіданні розгляне законопроект про особливий статус релігійних організацій, керівні центри яких знаходяться в державі, яку визнано Радою державою-агресором. Також депутати розглянуть питання аграрної політики і проект закону про забезпечення прозорості у видобувних галузях. Відповідна повістка дня опублікована на сайті українського парламенту.
Так, на порядку денному значиться проект закону про особливий статус релігійних організацій, керівні центри яких знаходяться в державі, яку визнано Верховною Радою України державою-агресором (проект надано 27.04.2016, подання Комітету - 18.10.2016).
Крім того, депутати розглянуть законопроект про внесення змін до Закону України "Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою" (щодо уточнення деяких термінів та понять) (вручено 04.04.2017), проект закону про державний контроль, який здійснюється з метою перевірки відповідності законодавству про безпеку і якість харчових продуктів та кормів, здоров'я та благополуччя тварин (вручено на заміну 16.05.2017), про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації системи державного управління у сфері сільського господарства.
Також у порядку денному законопроект про забезпечення прозорості у видобувних галузях (надано - 27.03.2017, подання Комітету - 12.04.2017).
Нагадаємо, Рада на цьому тижні займеться питаннями ЖКГ, сільським господарством, культурою та духовністю.
DT.UA