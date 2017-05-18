Рада сьогодні розгляне питання про особливий статус релігійних організацій: онлайн-трансляція

Депутати також розглянуть питання аграрної політики.

Рада сьогодні займеться церквами Московського патріархату Верховна Рада Верховна Рада України сьогодні, 18 травня, на пленарному засіданні розгляне законопроект про особливий статус релігійних організацій, керівні центри яких знаходяться в державі, яку визнано Радою державою-агресором. Також депутати розглянуть питання аграрної політики і проект закону про забезпечення прозорості у видобувних галузях. Відповідна повістка дня опублікована на сайті українського парламенту.

Так, на порядку денному значиться проект закону про особливий статус релігійних організацій, керівні центри яких знаходяться в державі, яку визнано Верховною Радою України державою-агресором (проект надано 27.04.2016, подання Комітету - 18.10.2016).

Крім того, депутати розглянуть законопроект про внесення змін до Закону України "Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою" (щодо уточнення деяких термінів та понять) (вручено 04.04.2017), проект закону про державний контроль, який здійснюється з метою перевірки відповідності законодавству про безпеку і якість харчових продуктів та кормів, здоров'я та благополуччя тварин (вручено на заміну 16.05.2017), про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації системи державного управління у сфері сільського господарства.

Також у порядку денному законопроект про забезпечення прозорості у видобувних галузях (надано - 27.03.2017, подання Комітету - 12.04.2017).

Нагадаємо, Рада на цьому тижні займеться питаннями ЖКГ, сільським господарством, культурою та духовністю.