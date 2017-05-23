Топ Новини
<
>

Рада сьогодні розгляне питання мовних квот на ТБ: онлайн-трансляція

23 травня в 09:35

Депутати також розглянуть питання екологічної політики.

Верховная Рада
Депутати сьогодні займуться мовними квотами на ТБ
Верховна Рада
Верховна Рада України сьогодні, 23 травня, на пленарному засіданні розгляне питання засобів масової інформації та реклами, а також питання екологічної політики. Відповідна повістка дня опублікована на сайті українського парламенту.

Зокрема, депутати розглянуть законопроект про внесення змін у деякі закони України щодо мови аудіовізуальних (електронних) засобів масової інформації (друге читання), законопроект про внесення змін до Закону України "Про рекламу" (щодо використання окремих елементів благоустрою та контактної мережі при здійсненні рекламної діяльності) (проект н. д. О. Абдулліна).

У порядку денному також Закон України "Про оцінку впливу на навколишнє середовище" з пропозиціями Президента України від 28.10.2016 (доопрацьований) і законопроект про стратегічну екологічну оцінку (проект н. д. А. Диріва).

Читайте також: Рада не дала старт земельній реформі

Нагадаємо, на цьому тижні Рада займеться мовними квотами на ТБ, власним реформуванням і кібербезпеки.

 

За матеріалами: DT.UA
Читайте також
Теги Рада екологія мова законопроект депутати
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Loading...
Реклама
USD 26.34
EUR 29.62
Останні новини
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...