Рада сьогодні розгляне питання мовних квот на ТБ: онлайн-трансляція

Депутати також розглянуть питання екологічної політики.

Депутати сьогодні займуться мовними квотами на ТБ Верховна Рада Верховна Рада України сьогодні, 23 травня, на пленарному засіданні розгляне питання засобів масової інформації та реклами, а також питання екологічної політики. Відповідна повістка дня опублікована на сайті українського парламенту.

Зокрема, депутати розглянуть законопроект про внесення змін у деякі закони України щодо мови аудіовізуальних (електронних) засобів масової інформації (друге читання), законопроект про внесення змін до Закону України "Про рекламу" (щодо використання окремих елементів благоустрою та контактної мережі при здійсненні рекламної діяльності) (проект н. д. О. Абдулліна).

У порядку денному також Закон України "Про оцінку впливу на навколишнє середовище" з пропозиціями Президента України від 28.10.2016 (доопрацьований) і законопроект про стратегічну екологічну оцінку (проект н. д. А. Диріва).

Нагадаємо, на цьому тижні Рада займеться мовними квотами на ТБ, власним реформуванням і кібербезпеки.