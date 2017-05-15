Рада розгляне питання про позбавлення мандату депутата Артеменка

Указ президента про позбавлення Артеменка громадянства України вже знаходиться в Раді. Парубій готовий вирішити кадрове питання.

За пропозицію здати Крим у Артеменка відберуть не лише паспорт, а й депутатський мандат Андрій Артеменко / Facebook

Спікер парламенту Андрій Парубій поставить на голосування питання про позбавлення мандата народного депутата Андрія Артеменка після рішення комітету Ради з питань регламенту.

"Щодо Артеменка: буде рішення регламентного комітету – кадрове питання відразу з'явиться в залі на розгляді", - сказав спікер на засіданні погоджувальної ради.

Такою була його реакція на виступ керівника фракції "Народний фронт" Максима Бурбака, який висловився за те, щоб парламент позбавив депутатського мандата Артеменка.

"Громадянин іншої держави не може бути народним депутатом України", - сказав Бурбак.

У той же час, керівник секретаріату з питань регламенту Верховної Ради Марія Нехода повідомила агентству "Інтерфакс-Україна", що указ президента України про припинення громадянства Артеменко вже надійшов до регламентного комітету.

4 травня член парламентської фракції Радикальної партії Дмитро Лінько оприлюднив копію указу президента від 29 квітня 2017 року про позбавлення Андрія Артеменка громадянства України.

Заступник голови Центральної виборчої комісії Андрій Магера повідомив, що позбавлений українського громадянства Андрій Артеменко може ходити на роботу в Раду, поки парламент не припинить його повноважень.

19 лютого газета The New York Times повідомила, що член парламентської фракції "Радикальної партії" Андрій Артеменко передав план нормалізації відносин між Україною і Росією екс-раднику президента США Майклу Флінну незадовго до його відставки.

Серед іншого план містить ідею проведення всеукраїнського референдуму про передачу Криму Росії в оренду на 50-100 років, а також передбачає виведення російських військ з території України. Документи Флінну Артеменко передавав через бізнесмена Фелікса Сейтера, у якого були ділові зв'язки з Дональдом Трампом, а також через юриста американського президента Майкла Коена.