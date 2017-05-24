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Рада ратифікувала угоду з НАТО про охорону секретної інформації

24 травня в 11:23

Документ повинен наблизити відповідні національні процедури до натівських стандартів.

НАТО
Україна ще на один крок наблизилася до НАТО
europeanwesternbalkans.com
Верховна Рада ратифікувала Адміністративні домовленості по охороні інформації з обмеженим доступом між урядом України і Організацією Північноатлантичного договору. Проект закону №0144 підтримав 231 депутат.

У вересні 2016 року голова СБУ Василь Грицак і директор офісу безпеки НАТО Тодд Браун підписали угоду про охорону інформації з обмеженим доступом. Угода деталізує процедури взаємної охорони інформації з обмеженим доступом, передбаченої спільною Угодою про безпеку між Україною та НАТО від 1995 року, і повинна наблизити відповідні національні процедури до натівських стандартів.

На сьогоднішній день відносини України і НАТО характеризуються терміном "особливе партнерство", хартія про яке була підписана в далекому 1997 році. З тих пір змінилося дуже багато, навіть в інерційному середовищі світової політики, і ці зміни створюють абсолютно нову атмосферу для взаємин України та альянсу. Докладніше про перспективи членства в Альянсі читайте в матеріалі Миколи Капітоненка "Україна-НАТО: час нових можливостей" у "Дзеркалі тижня. Україна".

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За даними опитування Центру Разумкова і фонду "Демократичні ініціативи", в референдумі з питання вступу в НАТО взяли б участь 62% українців і 72% з них проголосували б за приєднання до альянсу.

За матеріалами: DT.UA
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