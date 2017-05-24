Рада ратифікувала угоду з НАТО про охорону секретної інформації

Документ повинен наблизити відповідні національні процедури до натівських стандартів.

Україна ще на один крок наблизилася до НАТО europeanwesternbalkans.com

Верховна Рада ратифікувала Адміністративні домовленості по охороніміж урядом України і Організацією Північноатлантичного договору. Проект закону № 0144 підтримав 231 депутат.

У вересні 2016 року голова СБУ Василь Грицак і директор офісу безпеки НАТО Тодд Браун підписали угоду про охорону інформації з обмеженим доступом. Угода деталізує процедури взаємної охорони інформації з обмеженим доступом, передбаченої спільною Угодою про безпеку між Україною та НАТО від 1995 року, і повинна наблизити відповідні національні процедури до натівських стандартів.

На сьогоднішній день відносини України і НАТО характеризуються терміном "особливе партнерство", хартія про яке була підписана в далекому 1997 році. З тих пір змінилося дуже багато, навіть в інерційному середовищі світової політики, і ці зміни створюють абсолютно нову атмосферу для взаємин України та альянсу. Докладніше про перспективи членства в Альянсі читайте в матеріалі Миколи Капітоненка "Україна-НАТО: час нових можливостей" у "Дзеркалі тижня. Україна".

За даними опитування Центру Разумкова і фонду "Демократичні ініціативи", в референдумі з питання вступу в НАТО взяли б участь 62% українців і 72% з них проголосували б за приєднання до альянсу.