Рада на цьому тижні займеться питаннями ЖКГ, сільським господарством, культурою і духовністю

Депутати повернулися на роботу після місячної перерви і будуть працювати два тижні поспіль. Почнуть із законопроектів, які не встигли прийняти в квітні.

Парубій нарешті повернувся із закордонних поїздок (за рахунок платників податків) і оголосив порядок денний Ради Василь Артюшенко, DT.UA

Голова Верховної Радиоголосив попередній порядок денний на поточний пленарний тиждень.

"Перший блок, який пропонується на вівторок, це питання ЖКГ", - сказав він на погоджувальній раді, зазначивши, що цей блок не був закінчений на попередньому пленарному тижні.

За його словами, другий блок питань на вівторок - питання інформатизації. В середу будуть питання захисту прав дитини, а також ратифікації. У четвер буде розглянуто блок аграрної політики. "Останній блок, який рекомендується, це блок питань культури і духовності", - повідомив спікер.

Парубій також сказав, що у вівторок до порядку денного будуть включені всі законопроекти, які пропонують народні депутати, а в четвер парламент розгляне законопроекти, які пропонує уряд України.

Нагадаємо, що останнє пленарне засідання Верховної Ради відбулося 14 квітня, після чого депутати працювали в округах і комітетах (по суті не працювали).

17 січня 2017 року Верховна Рада затвердила календарний план проведення шостої сесії восьмого скликання. Згідно з календарним планом, пленарні засідання шостої сесії розпочнуться 7 лютого, а завершаться - 21 липня 2017 року. На час проведення шостої сесії календарним планом відведено 12 тижнів для пленарних засідань.