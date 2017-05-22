Рада на цьому тижні займеться мовними квотами на ТБ, власним реформуванням і кібербезпекою

Вже у вівторок Рада може визначити квоти використання української мови на українському телебаченні.

Стало відомо, чим на цьому тижні займеться Верховна Рада Василь Артюшенко, DT.UA

Нинішнього пленарного тижня у Верховній Раді стоятимуть наступні блоки законопроектів: з питань ЗМІ і реклами, екологічної політики, питання ратифікації, проект закону про реформування парламенту та забезпечення кібернетичної безпеки, повідомив спікер парламенту Андрій Парубій.

На погоджувальній раді Парубій сказав, що у вівторок першими питаннями до розгляду стоятимуть проекти законів, подані Комітетом з питань свободи слова та інформації. "Очевидно, що з-поміж поданих документів першим стоятиме проект закону щодо мови, який передбачає визначені квоти використання української мови на українському телебаченні", - зазначив Парубій.

Другий блок, який пропонується на вівторок, - це питання екологічної політики. "Дуже довго готувався цей пакет і момітетом, і міністерством", - сказав голова парламенту, додавши, що "більшість з цих питань узгоджені і, напевне, матимуть широку підтримку в сесійній залі".

У середу пленарна робота Верховної Ради традиційно розпочнеться з питань ратифікації. Також пропонуватиметься блок з питань охорони здоров'я і законопроекти щодо соціальної політики.

На четвер, за словами Парубія, планується розгляд законопроекту про реформу парламенту у першому читанні. "Документ стосується співвідношення кількості комітетів Верховної Ради і міністерств, він пройшов узгодження в робочій групі і може бути розглянутий в першому читанні", - сказав Парубій. Також у четвер мають розглядатися перенесені з минулого пленарного тижня "важливі законопроекти щодо забезпечення кібербезпеки".

"Це все важливі блоки, і серед них є питання про перейменування населених пунктів. Думаю, нам вдасться їх розглянути і вирішити", - констатував спікер парламенту.

У березні Верховна Рада в першому читанні схвалила закон про частку мовлення державною мовою для телерадіоорганізацій. Проектом пропонується встановити, що для телерадіоорганізацій загальнонаціональної та регіональної категорії мовлення, частка передач та/або фільмів українською мовою повинна складати не менше 75% протягом доби в кожному з проміжків часу з 7:00 до 18:00 і з 18:00 до 22:00. Для телеорганізацій місцевої категорій мовлення встановлюється обов'язкова частка на рівні 50%. Окремо законопроектом пропонується встановити обов'язкову частку передач новин державною мовою, а саме не менше 75% від загальної тривалості всіх передач новин в кожному з проміжків часу з 7:00 до 18:00 і з 18:00 до 22:00.

У листопаді 2016 року вступили в силу мовні квоти на радіо. Закон зобов'язує радіостанції транслювати державною мовою не менше 35% від загального обсягу пісень протягом доби, в тому числі не менш 35% від обсягу пісень у кожному проміжку часу з 7:00 до 14:00 і з 15:00 до 22:00. При цьому на радіостанціях, де частка пісень на офіційних мовах Європейського Союзу становить не менше 60% від загального обсягу, обов'язкова квота українських пісень знижується до 25%.