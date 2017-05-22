Рада може розглянути питання про візовий режим із РФ у четвер

До порядку денного на поточному тижні також не включені питання оновлення складу ЦВК, призначення аудитора НАБУ.

У Раді знову заговорили про запровадження віз для росіян

У порядку денному Верховної Ради на поточному пленарному тижні немає питання про введення, але депутати можуть розглянути його у четвер, 25 травня, повідомив журналістам заступник голови парламентської фракції БПП Олексій Гочаренко.

"Жодних рішень, ми не приймали, тому що такого пункту немає у порядку денному на цьому тижні. Можливо, ми повернемося до обговорення цього питання в четвер", – пояснив політик.

За словами депутата, в порядку денному на цьому тижні немає також питань, які стосуються оновлення складу Центральної виборчої комісії і призначення аудитора Національного антикорупційного бюро за квотою Верховної Ради, передає "РБК-Україна".

Гончаренко також повідомив про готовність фракції підтримати законопроект про квоти на україномовний контент на телебаченні.

Як свідчать результати опитування КМІС, проведеного на початку року, введення візового режиму з державою-агресором підтримують 45% українських громадян. У той же час, 46% не підтримують цю ідею, решта – не визначились або не змогли відповісти.