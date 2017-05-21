Путін не відправить Медведєва у відставку під тиском опозиційних організацій і ЗМІ – експерт

Однак зберегти високе становище нинішньому прем'єру, швидше за все, не вдасться.
Автор зазначає, що зараз немає видимих причин для негайної відставки прем'єра. Мають рацію ті, хто вважає, що Путін не приймає рішень під зовнішнім тиском, навіть якщо вони диктуються політичною логікою. Він не стане прибирати Медведєва лише тому, що по його політичного образу було завдано дуже сильний удар якимось Навальним або рукою Навального, ім'я якого навіть заборонялося вимовляти в кремлівських ЗМІ. Тим більше, що для цього немає безпосередніх політичних причин. Гнів москвичів швидко переключився з прем'єра на мера столиці Сергія Собяніна, який запустив спірну програму реновації житлового фонду. Рубль утримує позиції. Вибори ще через рік. Новий політичний сезон розпочнеться восени, після відпусток. Сенсу знімати прем'єра, поки Путін не вирішив остаточно, чи він йде на вибори, і якщо так, то з якою ідеєю, — немає.
Детальніше про можливого натсупника Путіна читайте у статті Олексія Їжака "Медведєв і порожнеча" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".DT.UA