Путін не відправить Медведєва у відставку під тиском опозиційних організацій і ЗМІ – експерт

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Однак зберегти високе становище нинішньому прем'єру, швидше за все, не вдасться.

Шлях наверх для Медведєва вже закритий, далі тільки в бік і вниз

До останнього часу "казус Медведєва" обговорювався, головним чином, у парадигмі "перший або другий", тобто чи збереже він посаду прем'єра після президентських виборів — або ж йому уготована більш вагома політична роль. Але тепер, коли крісло прем'єра дійсно захиталося, виявилося, що коло бенефіціарів настільки ж розмите, як і особисті перспективи Медведєва. Про це пише в своїй статті дляОлексій Їжак.

Автор зазначає, що зараз немає видимих причин для негайної відставки прем'єра. Мають рацію ті, хто вважає, що Путін не приймає рішень під зовнішнім тиском, навіть якщо вони диктуються політичною логікою. Він не стане прибирати Медведєва лише тому, що по його політичного образу було завдано дуже сильний удар якимось Навальним або рукою Навального, ім'я якого навіть заборонялося вимовляти в кремлівських ЗМІ. Тим більше, що для цього немає безпосередніх політичних причин. Гнів москвичів швидко переключився з прем'єра на мера столиці Сергія Собяніна, який запустив спірну програму реновації житлового фонду. Рубль утримує позиції. Вибори ще через рік. Новий політичний сезон розпочнеться восени, після відпусток. Сенсу знімати прем'єра, поки Путін не вирішив остаточно, чи він йде на вибори, і якщо так, то з якою ідеєю, — немає.

"Інша справа перспектива. У російських елітах дозріває консенсус, що на посаді прем'єра повинен знаходитися не просто прозорий провідник вищої влади, що заповнює порожнечу багатообіцяючим нічим, але хтось дійсно здатний витягнути країну з застою, вести її вперед. Шлях наверх для Медведєва, швидше за все, вже закритий. Далі — тільки в бік і вниз. Досидіти до президентських виборів навесні наступного року і потім отримати почесний, але менш відповідальний пост, може виявитися для нього максимумом можливого" – пише Їжак.

Детальніше про можливого натсупника Путіна читайте у статті Олексія Їжака "Медведєв і порожнеча" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".