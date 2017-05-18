Президенту України довіряють 22% громадян, уряду – 13%, Раді – 9%

Рівень довіри до владних структур в Україні є вкрай низьким і знаходиться трохи вище рівня довіри до засобів масової інформації Росії.

Стало відомо, скільки українців довіряють владі Сайт президента України

Президенту України довіряють 22% громадян, не довіряють – 71,9%, свідчать дані опитування Центру Разумкова.

Уряду довіряють 12,8%, не довіряють - 81,9%, Національному банку – відповідно 11,7% і 81,5%), Верховній Раді – відповідно 9% і 86,6%, прокуратурі – відповідно 9,5% і 83,3%, судам – відповідно 7% і 86,6%.

Національному антикорупційному бюро України довіряють 21,3% опитаних, не довіряють – 64,8%.

Довіру до державного апарату (чиновників) висловили 7,9% опитаних, не довіряють – 87%.

Вкрай низький рівень довіри мають також політичні партії (відповідно 8,6% і 83,5%), комерційні банки (відповідно 10,4% і 83,9%), засоби масової інформації Росії (відповідно 3,4% і 85,2%).

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 21 по 26 квітня 2017 року серед 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України за винятком окупованих територій. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Нагадаємо, що за дани опитування Центру Разумкова, у разі дострокових президентських виборів у першому турі найбільше голосів отримали би чинний президент України Петро Порошенко (10,3%) і лідер парламентської партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко(9,5%),