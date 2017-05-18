Президентський рейтинг жодного з українських політиків не перевищує 10%

Президентські вибори в Україні повинні пройти у 2019 році. Соціологи регулярно вимірюють настрої в суспільстві.

Стало відомо, скільки українців голосуватимуть за Тимошенко, Ляшка або Рабіновича kmu.gov.ua

У разіу першому турі найбільше голосів отримали би чинний президент України(10,3%) і лідер парламентської партії "Батьківщина"(9,5%), свідчать дані опитування Центру Разумкова.

За даними опитування, близькі до них Анатолій Гриценко (8,9%), Вадим Рабінович (8,1%) і Олег Ляшко (7,8%).

Якби наступної неділі відбувалися вибори президента України, то за кого би ви проголосували (данні у відсотках)?

Серед усіх опитаних Серед тих, хто має намір взяти участь у виборах Петро Порошенко 7,4 10,3 Юлія Тимошенко 6,5 9,5 Анатолій Гриценко 5,4 8,9 Вадим Рабінович 6 8,1 Олег Ляшко 6,3 7,8 Юрій Бойко 4,2 5,8 Андрій Садовий 3,2 4,4 Володимир Гройсман 2,5 3,4 Олег Тягнибок 2 2,9 Надія Савченко 1,8 2,4 Дмитро Ярош 1,5 2,1 Віталій Кличко 1,7 1,9 Арсеній Яценюк 1,5 1,8 Петро Симоненко 0,9 1 Інший політик 10 12,8 Не брав би участь у виборах 20,4 - Важко відповісти 18,7 17

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 21 по 26 квітня 2017 року серед 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України за винятком окупованих територій. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Позачергові вибори президента України пройшли 25 травня 2014 року. Переможцем вже в першому турі став Петро Порошенко, за якого проголосували 54,7% виборців, Юлія Тимошенко отримала 12,81%, Олег Ляшко - 8,32%, Анатолій Гриценко - 5,48%, Сергій Тігіпко - 5,23%, Михайло Добкін - 3,03%, Вадим Рабінович - 2,25%, Ольга Богомолець - 1,91%, Петро Симоненко - 1,51%, Олег Тягнибок - 1,16%, Дмитро Ярош - 0,70%. Інші кандидати набрали менше 0,5% виборців.

Наступні президентські вибори повинні відбутися в 2019 році.