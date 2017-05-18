Президентський рейтинг жодного з українських політиків не перевищує 10%

Президентські вибори в Україні повинні пройти у 2019 році. Соціологи регулярно вимірюють настрої в суспільстві.
За даними опитування, близькі до них Анатолій Гриценко (8,9%), Вадим Рабінович (8,1%) і Олег Ляшко (7,8%).
Якби наступної неділі відбувалися вибори президента України, то за кого би ви проголосували (данні у відсотках)?
|
Серед усіх опитаних
|
Серед тих, хто має намір взяти участь у виборах
|
Петро Порошенко
|
7,4
|
10,3
|
Юлія Тимошенко
|
6,5
|
9,5
|
Анатолій Гриценко
|
5,4
|
8,9
|
Вадим Рабінович
|
6
|
8,1
|
Олег Ляшко
|
6,3
|
7,8
|
Юрій Бойко
|
4,2
|
5,8
|
Андрій Садовий
|
3,2
|
4,4
|
Володимир Гройсман
|
2,5
|
3,4
|
Олег Тягнибок
|
2
|
2,9
|
Надія Савченко
|
1,8
|
2,4
|
Дмитро Ярош
|
1,5
|
2,1
|
Віталій Кличко
|
1,7
|
1,9
|
Арсеній Яценюк
|
1,5
|
1,8
|
Петро Симоненко
|
0,9
|
1
|
Інший політик
|
10
|
12,8
|
Не брав би участь у виборах
|
20,4
|
-
|
Важко відповісти
|
18,7
|
17
Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 21 по 26 квітня 2017 року серед 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України за винятком окупованих територій. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.
Позачергові вибори президента України пройшли 25 травня 2014 року. Переможцем вже в першому турі став Петро Порошенко, за якого проголосували 54,7% виборців, Юлія Тимошенко отримала 12,81%, Олег Ляшко - 8,32%, Анатолій Гриценко - 5,48%, Сергій Тігіпко - 5,23%, Михайло Добкін - 3,03%, Вадим Рабінович - 2,25%, Ольга Богомолець - 1,91%, Петро Симоненко - 1,51%, Олег Тягнибок - 1,16%, Дмитро Ярош - 0,70%. Інші кандидати набрали менше 0,5% виборців.
Наступні президентські вибори повинні відбутися в 2019 році.