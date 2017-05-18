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Президентський рейтинг жодного з українських політиків не перевищує 10%

18 травня в 13:35

Президентські вибори в Україні повинні пройти у 2019 році. Соціологи регулярно вимірюють настрої в суспільстві.

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Стало відомо, скільки українців голосуватимуть за Тимошенко, Ляшка або Рабіновича
kmu.gov.ua
У разі дострокових президентських виборів у першому турі найбільше голосів отримали би чинний президент України Петро Порошенко (10,3%) і лідер парламентської партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко (9,5%), свідчать дані опитування Центру Разумкова.

За даними опитування, близькі до них Анатолій Гриценко (8,9%), Вадим Рабінович (8,1%) і Олег Ляшко (7,8%).

Якби наступної неділі відбувалися вибори президента України, то за кого би ви проголосували (данні у відсотках)?

 

Серед усіх опитаних

Серед тих, хто має намір  взяти участь у виборах

Петро Порошенко

7,4

10,3

Юлія Тимошенко

6,5

9,5

Анатолій Гриценко

5,4

8,9

Вадим Рабінович

6

8,1

Олег Ляшко

6,3

7,8

Юрій Бойко

4,2

5,8

Андрій Садовий

3,2

4,4

Володимир Гройсман

2,5

3,4

Олег Тягнибок

2

2,9

Надія Савченко

1,8

2,4

Дмитро Ярош

1,5

2,1

Віталій Кличко

1,7

1,9

Арсеній Яценюк

1,5

1,8

Петро Симоненко

0,9

1

Інший політик

10

12,8

Не брав би участь у виборах

20,4

-

Важко відповісти

18,7

17

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 21 по 26 квітня 2017 року серед 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України за винятком окупованих територій. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

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Позачергові вибори президента України пройшли 25 травня 2014 року. Переможцем вже в першому турі став Петро Порошенко, за якого проголосували 54,7% виборців, Юлія Тимошенко отримала 12,81%, Олег Ляшко - 8,32%, Анатолій Гриценко - 5,48%, Сергій Тігіпко - 5,23%, Михайло Добкін - 3,03%, Вадим Рабінович - 2,25%, Ольга Богомолець - 1,91%, Петро Симоненко - 1,51%, Олег Тягнибок - 1,16%, Дмитро Ярош - 0,70%. Інші кандидати набрали менше 0,5% виборців.

Наступні президентські вибори повинні відбутися в 2019 році.

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Теги вибори президент
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