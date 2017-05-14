Прес-конференція Порошенка: про що говорив президент

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Президент почав з оптимізму щодо безвізового режиму і закінчив війною в Донбасі і "покаранням" Путіна.

Порошенко вперше за рік поспілкувався з журналістами. president.gov.ua

Президент Петро Порошенко дав першу конференцію майже за рік. Попередній раз він відповідав на питання журналістів аж в червні минулого року, а нині вирішив з'явитися перед пресою, щоб, передусім, похвалитися безвізовим режимом між Україною ЄС. Але розмова, звісно ж, не обмежилася лише цією темою.

"Безвіз наш", але не для Донбасу і Криму

Президент почав з того, за кілька тижнів нарешті наступить бажана візова лібералізація з Євросоюзом. При цьому він наголосив, що з цього моменту Україна виходить з так званого "пост-радянського простору, який Росія зневажливо називає близьким зарубіжжям". Він також пригадав про Переяслівську раду 1654 року в контексті безвізу, заявивши, що негативні наслідки того союзу з Москвою нарешті будуть ліквідовані.

"Вважати Україну частиною русского міра можуть тільки божевільні", - сказав президент.

Порошенко також підкреслив, що поїздки в ЄС теж повинні подешевшати з відкриттям нових рейсів "Укрзалізниці" в країни об'днання, а також з появою лоукостерів-авіаперевізників. Втім, президент зауважив, що мешканці окупованих Росією українських територій зможуть скористатися безвізом лише тоді, коли Крим і Донбас повернуться під повний контроль України. А до того, їздити в ЄС за спрощеними умовами зможуть лише вимушені переселенці.

"Ми повинні дуже відповідально ставитися до кожного біометричного паспорта, який видає українська влада", - сказав Порошенко.

Президент також пообіцяв, що у вересні розповість про подальний план інтеграції України з ЄС і НАТО.

Хто вбив Павла?

На прес-конференції Порошенко помітив, що деякі журналісти прийшли у футболках з написом: "Хто вбив Павла?". Йшлося про журналіста Павла Шеремета, який загинув у Києві торік. Порошенко згадав, як звернувся до різних країн по допомогу в розслідуванні і попросив, зокрема, про співпрацю ФБР. Присутні журналісти зауважили, що американських спеціалістів не допустили до важливих етапів розслідування. А комунальники змили значну частину доказів. Порошенко відповів на це, що комунальники не змили докази, а "гасили автомобіль" Шеремета. Втім, за його словами, це може бути питання окремого розслідування.

"Я чекав більшого, нажаль. І не задоволений, що досі у нас немає вбивці, він не притягнутий до відповідальності. Я хотів би подякувати журналістам за проведення свого розслідування. Я зателефонував Князєву і попросив зустрітися з журналістами і долучити їхні матеріали до справи", - сказав Порошенко, додавши, що йому доповіли, що така зустріч вже відбулася.

Він також розповів, що колишній співробітник СБУ Ігор Устименко, причетність до вбивства Шеремета якого виявили журналісти, звільнився з СБУ після Революції гідності. Але в понеділок, 15 травня, він буде допитаний.

Україна і США

На питання присутніх про те, коли ж президенти України і США зустрінуться, Порошенко вказав на зустрічі і контакти, які вже відбулися. Зокрема він підкреслив, що кілька разів мав "блискучі телефонні розмови" з президентом Дональдом Трампом, а також "детальна розмову" з Держсекретарем Рексом Тіллерсоном. Крім того, міністр закордонних справ України Павло Клімкін нещодавно зустрічався з американським президентом, Держсекретарем, віце-президентом і радником з питань національної безпеки.

"І ми достатньо ефективно співпрацюємо з Конгресом. Також наголошу, що найближчим часом планується обрати спецпредставника, який буде відповідати за координацію дій з Україною", - сказав президент.

Нормандський формат і дорожня карта

На питання про включення США у Нормандський формат Порошенко відповів зауваженням, що Вашингтон вже давно тісно співпрацює з Києвом у питанні вирішення проблеми агресії Росії. При цьому він нагадав, що США - один з гарантів української безпеки в рамках Будапештського меморандуму.

Тим часом, Порошенко розповів, що збирається відвідати Німеччину і провести "багатогодинні" переговори з канцлером Ангелою Меркель про підготовку нової зустрічі Нормандського формату. За його словами, Україна хоче добитися затвердження дорожньої карти для Мінських угод.

"Впевнений, ми знайдемо достатньо аргументів, щоб вона була ухвалена. Росія цьому перешкоджає. Більше того, відбуваються страшні події, які сталися зокрема вчора. Четверо мирних людей загинули в населеному цивільному секторі Авдіївки за 8 кілометрів від зони зіткнення, який не був сірою зоною", - сказав президент.

Новий голова НБУ і звіт Луценка

Порошенко зауважив, що голова Нацбанку Валерія Гонтарева не звільнялася, а подала заяву про відставку. А звільнити її з посади може лише президент України. При цьому він зізнався, що має на увазі кількох кандидатів на роль голови НБУ, втім називати прізвища відмовився. За словами Порошенко, новий очільник відомства може з'явитися дуже скоро.

"Я не виключаю, що це може статися і до літніх парламентських канікул, щоб ми не чекали осені. Думаю, що ця новина може бути достатньою", - сказав він.

Порошенко також відмовився оцінювати рік роботи Юрія Луценка на посаді голови Генпрокуратури. Втім, він зауважив, що настав час йому відчитатися про успіхи перед Верховною Радою.

"Думаю, це буде корисно і думаю, що є з чим звітувати. Якщо вимірювати за кількістю кримінальних справ і вироків, які передані в суд, є досить хороша статистика щодо кількості справ, які направлені, і у справах Майдану, і по справу проти корупціонерів і по головній справі - Януковича. Це не означає, що ми підштовхуємо або прискорюємо. Але чекати 3, 5, 7, 10 років ні я, як український президент, ні українське суспільство не збирається. І той факт, що на днях суд України почав розгляд справи проти Януковича за державну зраду - це перший прецедент за 25 років існування незалежної української держави. І я вважаю, що це величезне досягнення ГПУ", - сказав він.

Навіщо знову голосувати за Порошенка?

Президент України відмовився відповідати на питання, чи буде він балотуватися на другий термін через два роки. Втім, назвав причини, чому, на його думку, українці повинні за нього голосувати знову.

"З чим люди вийшли на Майдан? З 1 грудня вони вимагали відповідальності за побиття студентів і підписання угоди про асоціацію. Далі це було повернення до конституції 2004 року. Потім безвізовий режим і притягнення до відповідальності екс-президента Януковича. Угода про асоціацію підписана, безвізовий режим запрацює через кілька тижні, повернення до конституції 2004 року - зроблено. Справа проти Януковича триває", - сказав Порошенко.



Як виявилося, президент думає, що він виконав багато з того, що обіцяв.

"І позиції по дерегуляції, по децентралізації, по електронних закупівлях - слухайте, багато чого зроблено. Чи задоволений я? Ні! Були і промахи, і в кадрових рішеннях. Є ще що робити. Але давайте говорити: є плюси і мінуси", - сказав Порошенко.

Покарати Путіна

Порошенко також розповів, що він би хотів, щоб в Донбасі з'явилися миротворчі сили. За його словами, ця пропозиція почала ставати популярною. Тому "перелякані" проросійські терористи в ОРДЛО підірвали місію ОБСЄ, в результаті чого загинув американський парамедик.

Президент також розповів, що на Мінських угодах нібито є підпис Володимира Путіна. І це дозволяє покарати російського президента за невиконання домовленостей.

"Знаєте, чим наша ситуація відрізняється від Осетії, від Придністров'я, від Сирії – під Мінськими угодами є підпис Путіна. Це дає можливість притягнути Росію і Путіна до відповідальності", - заявив Порошенко.

Кримсько-татарська автономія

Порошенко знову підтримав ідею створення кримсько-татарської національної автономії в с кладні України. При цьому, він назвав ганьбою те, що за всі роки незалежності українська влада не змогла цього зробити. Втім, визначати формат цієї автономії він відмовляється.

"Я готовий внести декілька змін в Конституцію, в тому числі щодо кримсько-татарської автономії. Який буде формат цієї автономії, мені має запропонувати конституційна комісія. Тоді ви дізнаєтеся деталі. Має бути обговорення з Меджлісом. Затримка не за президентом. Президент готовий внести це питання. Знайти 300 голосів у залі на підтримку - дуже складно", - сказав президент.