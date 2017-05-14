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Посол ЄС пообіцяв Україні фінансову і політичну підтримку в процесі євроінтеграції

14 травня в 14:21

Він нагадав, що через кілька тижнів українці почнуть користуватися безвізовим режимом.

мингарелли
Посол ЄС запевнив, що союз буде підтримувати реформи в Україні.
liga.net
 Окрім фінансової і політинчої підтримки Євросоюз буде надавати супровід Україні у проведенні реформ. Про це сьогодні заявив голова представництва ЄС в Україні Хьюг Мінгареллі з нагоди Дня Європи.

"Україна зробила вибір на користь європейської інтеграції. І я хочу запевнити вас, що Україна не буде рухатися сама цим шляхом. Ми будемо допомагати політично, фінансово і давати кращі поради про те, як впоратися з проведенням реформ в Україні... ЄС стоїть поряд з Україною в той час як перед вашою країною постають величезні виклики як у сфері безпеки, так і в соціальній та економічній сферах", - сказав Мінгареллі.

Він також нагадав, що між Україною і ЄС через кілька тижнів почне працювати безвізовий режим.

"Це неймовірно важливе досягнення, яке найкраще свідчить про темп і обсяги реформ, що відбуваються", - додав посол ЄС.

Крім того, Мінгареллі пригадав і про агресію Росії проти України.

"Те, що відбувається сьогодні в Україні, насправді стосується всієї Європи, ми правда захоплюємося українцями, їхньою рішучістю бути сильнішими перед обличчям зовнішньої загрози, взяти долю у свої руки і будувати кращу країну і краще майбутнє", - підкреслив дипломат.

Нагадаємо, що ЄС виділив Україні 10 мільйонів євро на підтримку реформи держуправління.  У Кабміні планують залучати спеціалістів на відкритих конкурсах для роботи в міністерствах.

За матеріалами: Інтерфакс-Україна
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Теги Україна посол реформа безвізовий Євросоюз
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