Посол США повідомила про зацікавленість Тіллерсона в участі у врегулюванні ситуації в Донбасі

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Держсекретар вивчає різні варіанти участі США в процесі політико-дипломатичного вирішення проблеми.

Тіллерсон приділяє чимало уваги Україні Bill Clark / CQ-Roll Call Рекс Тіллерсон розглядає Україну як важливий напрямок американської зовнішньої політики і вивчає різні варіанти участі в процесі врегулювання конфлікту в Донбасі, заявила посол США в Україні Марі Йованович.



"Ми переглядаємо нашу політику щодо України і, я думаю, рухаємося вперед у дуже позитивному напрямку. Очевидно, що ситуація на Сході є дуже важливою частиною цього, і ми всіляко підтримуватимемо Україну. Держсекретар Тіллерсон уважно вивчає всі можливі варіанти нашої участі у вирішенні цього питання "- повідомила дипломат журналістам в п'ятницю, 2 червня.



Так Йованович відповіла на питання про можливу участь США в роботі "нормандського" або інших форматів із врегулювання конфлікту в Донбасі, передає "Укрінформ".

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Нагадаємо, 11 травня голова МЗС України Павло Клімкін зустрівся із президентом США Дональдом Трампом і віце-президентом Майком Пенсом. Клімкін під час візиту до Вашингтону обговорював можливість залучення США до "нормандського формату".

Як повідомили джерела DT.UA в Адміністрації президента, на зустрічі з Клімкіним американці дали зрозуміти, що готові до більшого залучення в врегулювання конфлікту в Донбасі, правда, поки без озвучування конкретних пропозицій щодо форматів і механізмів.

Детальніше про візит Клімкіна до Білого дому та його результати читайте в матеріалі Тетяни Силіної "Трикутник в овальному кабінеті" в тижневику "Дзеркало тижня. Україна".