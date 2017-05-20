Порошенко заявив про необхідність примусити Росію до виконання Мінських угод

Украиснкий президент в черговий раз підкреслив, що не бачить альтернативи Мінськими угодами.
"Звичайно, зараз у нас є нові реалії, коли російський президент Путін видав указ з приводу визнання фейкових документів, російський уряд фактично поширило рублеву зону на окуповану територію України, ми маємо конфіскацію російською владою активів, які належать Українській державі і українським громадянам. З урахуванням усіх цих реалій ми повинні все-таки більш рішуче діяти далі, щоб повернути мінський процес у конструктивне русло", - сказав Порошенко перед зустріччю з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель.
Він в черговий раз підкреслив, що не бачить альтернативи Мінськими угодами, і Україна наполягає на їх повному виконанні.
Раніше повідомлялося, що президент України Петро Порошенко прибув у Берлін для зустрічі з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель.
Раніше президент України Петро Порошенко висловив надію на те, що Євросоюз і країни G7 у червні продовжать санкції проти Росії. Президент підкреслив, що для Європи не може бути безпечного майбутнього без спокою на кордоні України з Росією, без глобального впливу на Москву з метою примусити її до світу.
Інтерфакс-Україна