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Порошенко заявив про необхідність примусити Росію до виконання Мінських угод

20 травня в 16:39

Украиснкий президент в черговий раз підкреслив, що не бачить альтернативи Мінськими угодами.

Порошенко Мюнхен
Порошенко заявив про необхідність примусити Росію до виконання Мінських угод
president.gov.ua
Президент України Петро Порошенко заявив про необхідність рішучих заходів, щоб Росія виконувала Мінські угоди.

"Звичайно, зараз у нас є нові реалії, коли російський президент Путін видав указ з приводу визнання фейкових документів, російський уряд фактично поширило рублеву зону на окуповану територію України, ми маємо конфіскацію російською владою активів, які належать Українській державі і українським громадянам. З урахуванням усіх цих реалій ми повинні все-таки більш рішуче діяти далі, щоб повернути мінський процес у конструктивне русло", - сказав Порошенко перед зустріччю з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Він в черговий раз підкреслив, що не бачить альтернативи Мінськими угодами, і Україна наполягає на їх повному виконанні.

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Раніше повідомлялося, що президент України Петро Порошенко прибув у Берлін для зустрічі з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Раніше президент України Петро Порошенко висловив надію на те, що Євросоюз і країни G7 у червні продовжать санкції проти Росії. Президент підкреслив, що для Європи не може бути безпечного майбутнього без спокою на кордоні України з Росією, без глобального впливу на Москву з метою примусити її до світу.

 

За матеріалами: Інтерфакс-Україна
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Теги Україна Росія Порошенко Меркель Німеччина Москва Євросоюз
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