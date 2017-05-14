Порошенко запевняє, що на Мінських угодах є підпис Путіна

За його словами, саме тому російського президента можна притягнути до відповідальності за невиконання домовленостей.
Він зауважив, що сьогоднішня ситуація на Сході України відрізняється від тієї, яка склалася у Сирії, Південній Осетії чи Придністров'ї, куди теж втрутилася Москва.
"Знаєте, чим наша ситуація відрізняється від Осетії, від Придністров'я, від Сирії – під Мінськими угодами є підпис Путіна. Це дає можливість притягнути Росію і Путіна до відповідальності", - заявив Порошенко.
Він переконаний, що альтернативи Мінським угодам немає. На думку українського президента, завдяки їм вдалося зупинити наступ російський військ проти позицій ЗСУ у вересні 2014 року.
Порошенко також розповів, чого Україна добивається у Нормандському форматі. За його словами, Київ наполягає на створенні дорожньої карти Мінських угод, яка б чітко визначала, хто, що і коли має зробити.
У свою чергу, віце-прем'єр з питань європейськой та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе висловила сьогодні переконання, що Нормандський формат продовжить роботу з новим президентом Франції. І вибори не вплинуть на роботу.DT.UA