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"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

За його словами, саме тому російського президента можна притягнути до відповідальності за невиконання домовленостей.

Порошенко вважає, що Путіна можна покарати. Сайт президента України

Досягнути миру вне вдається тільки тому, що президент Росії Володимир Путін не хоче виконувати Мінські угоди. Про це на прес-конференції сьогодні сказав президент Петро Порошенко.

Він зауважив, що сьогоднішня ситуація на Сході України відрізняється від тієї, яка склалася у Сирії, Південній Осетії чи Придністров'ї, куди теж втрутилася Москва.

"Знаєте, чим наша ситуація відрізняється від Осетії, від Придністров'я, від Сирії – під Мінськими угодами є підпис Путіна. Це дає можливість притягнути Росію і Путіна до відповідальності", - заявив Порошенко.

Він переконаний, що альтернативи Мінським угодам немає. На думку українського президента, завдяки їм вдалося зупинити наступ російський військ проти позицій ЗСУ у вересні 2014 року.

Порошенко також розповів, чого Україна добивається у Нормандському форматі. За його словами, Київ наполягає на створенні дорожньої карти Мінських угод, яка б чітко визначала, хто, що і коли має зробити.

У свою чергу, віце-прем'єр з питань європейськой та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе висловила сьогодні переконання, що Нормандський формат продовжить роботу з новим президентом Франції. І вибори не вплинуть на роботу.