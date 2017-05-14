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Порошенко запевняє, що на Мінських угодах є підпис Путіна

14 травня в 17:25

За його словами, саме тому російського президента можна притягнути до відповідальності за невиконання домовленостей.

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Порошенко вважає, що Путіна можна покарати.
Сайт президента України
 Досягнути миру в Донбасі не вдається тільки тому, що президент Росії Володимир Путін не хоче виконувати Мінські угоди. Про це на прес-конференції сьогодні сказав президент Петро Порошенко.

Він зауважив, що сьогоднішня ситуація на Сході України відрізняється від тієї, яка склалася у Сирії, Південній Осетії чи Придністров'ї, куди теж втрутилася Москва.

"Знаєте, чим наша ситуація відрізняється від Осетії, від Придністров'я, від Сирії – під Мінськими угодами є підпис Путіна. Це дає можливість притягнути Росію і Путіна до відповідальності", - заявив Порошенко.

Він переконаний, що альтернативи Мінським угодам немає. На думку українського президента, завдяки їм вдалося зупинити наступ російський військ проти позицій ЗСУ у вересні 2014 року.

Порошенко також розповів, чого Україна добивається у Нормандському форматі. За його словами, Київ наполягає на створенні дорожньої карти Мінських угод, яка б чітко визначала, хто, що і коли має зробити.

У свою чергу, віце-прем'єр з питань європейськой та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе висловила сьогодні переконання, що Нормандський формат продовжить роботу з новим президентом Франції. І вибори не вплинуть на роботу.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Росія Путін Порошенко Україна Донбас
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