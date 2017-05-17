Порошенко закликав президента Європарламенту не допускати візитів депутатів до окупованого Криму

Депутати Європейського Парламенту, незаконно перетинали український кордон, потрапили під санкції.

Порошенко обговорив із Таяні візити євродепутатів до окупованого Криму

Президент України Петро Порошенко закликав главу Європейського Парламенту Антоніо Таяні попереджати протизаконні візити євродепутатів доДонецької та Луганської областей, повідомляє прес-служба Адміністрації президента.

Під час зустрічі з президентом Європарламенту в Страсбурзі в середу, 17 травня, глава держави засудив дії окремих європейських політиків, які порушують українське міграційне законодавство та вчиняють дії, спрямовані на легітимізацію окупації Росією українських територій.

Порошенко також запросив Таяні відвідати Украину.

Як повідомлялося, указом президента України Петра Порошенка від 15 травня до списку фізичних осіб, до яких застосовуються персональні спеціальні економічні й інші обмежувальні заходи, внесено 1228 громадян України, Росії та інших держав.

Серед інших до списку потрапили також 14 європейських політиків, які порушили українське законодавство і відвідували окуповані території без проходження українського прикордонного контролю.