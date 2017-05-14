Порошенко вважає, що не він має вирішувати формат кримсько-татарської автономії

За його словами, не президенту вирішувати, яким буде формат цієї автономії.
Про це він сказав сьогодні на прес-конференції.
"Я готовий внести декілька змін в Конституцію, в тому числі щодо кримсько-татарської автономії. Який буде формат цієї автономії, мені має запропонувати конституційна комісія. Тоді ви дізнаєтеся деталі. Має бути обговорення з Меджлісом. Затримка не за президентом. Президент готовий внести це питання. Знайти 300 голосів у залі на підтримку - дуже складно", - сказав президент.
Нагадаємо, що раніше Порошенко заявляв, що має намір ініціювати створення Конституційної комісії, покликаної опрацювати зміни до Конституції щодо надання кримськотатарському народу широких прав на самовизначення в складі української держави. Президент підкреслив, що Україна хоч із запізненням, але все ж усвідомила необхідність створення в Криму широкої національної автономії кримських татар.DT.UA