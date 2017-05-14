Порошенко вважає, що не він має вирішувати формат кримсько-татарської автономії

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За його словами, не президенту вирішувати, яким буде формат цієї автономії.

Порошенко вважає, що не йому вирішувати president.gov.ua

Президент Петро Порошенко вважає проблемою те, що за роки незаледності влада України досі не змогла створити національну автономію кримсько-татарського народу в складі України.

Про це він сказав сьогодні на прес-конференції.

"Я готовий внести декілька змін в Конституцію, в тому числі щодо кримсько-татарської автономії. Який буде формат цієї автономії, мені має запропонувати конституційна комісія. Тоді ви дізнаєтеся деталі. Має бути обговорення з Меджлісом. Затримка не за президентом. Президент готовий внести це питання. Знайти 300 голосів у залі на підтримку - дуже складно", - сказав президент.

Нагадаємо, що раніше Порошенко заявляв, що має намір ініціювати створення Конституційної комісії, покликаної опрацювати зміни до Конституції щодо надання кримськотатарському народу широких прав на самовизначення в складі української держави. Президент підкреслив, що Україна хоч із запізненням, але все ж усвідомила необхідність створення в Криму широкої національної автономії кримських татар.