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Порошенко вважає, що лише божевільні можуть вважати Україну частиною "русского мира"

14 травня в 15:27

За словами президента, безвізовий режим дозволить ліквідувати наслідки "Переяслівської угоди".

Порошенко
Порошенко згадав про Переяслівську раду, говорячи про безвіз.
 Початок дії безвізовго режиму між Україною і ЄС означатиме повний вихід нашої країни з категорії пост-радянського простору, яке в Росії називають "близким зарубежьем".

Про це на прес-конфереції сказав президент Петро Порошенко. При цьому він пригадав Переяславську угоду від 1653 року. На його думку, безвізовий режим дозволить "демонтувати негативні наслідки" того союзу з Москвою.

Він також вказав на те, що українці в Криму і Донбасі зможуть скоритатися безвізом, "коли український контоль буде відновлений над цими територіями". А до того ним зможуть скористатися внутрішньо переміщенні громадяни України.

"Ми повинні дуже відповідально ставитися до кожного біометричного паспорта, який видає українська влада", - сказав Порошенко.

Нагадаємо, що українці чекають від безвізу вільних подорожей і прискорення євроінтеграції. 

Нагадаємо, що за даними опитування КМІС, за останні два роки майже кожен десятий дорослий українець (10%) відвідував країни Європейського Союзу принаймні одного разу. Головними причинами відвідування ЄС є відпочинок (29%), відрядження (28%) і працевлаштування (18%).

У разі введення безвізового режиму частка тих, хто планує поїхати до ЄС, зростає на 50%. Зокрема, частка тих, для кого відпочинок у країнах ЄС є актуальним планом, зростає до 31%. У випадку працевлаштування – до 23%.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Україна Порошенко безвізовий
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