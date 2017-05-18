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Порошенко висловив впевненість у деокупації Криму

18 травня в 21:01

Жодна країна цивілізованого світу не визнала незаконну анексію півострова Росією.

Порошенко Грйсман Чубаров Крым
Порошенко підтримує створення кримськотатарської автономії
Президент України Петро Порошенко заявив, що не сумнівається у відновленні українського суверенітету в Криму і покаранні країни-агресора за окупацію української території.

"Я впевнений в деокупації Криму. Я впевнений в покаранні злочинців. Країну-злочинця змусять повернути вкрадене", - підкреслив глава держави під час виступу на реквіємі пам'яті жертв депортації кримськотатарського народу 18 травня.

Одним з найважливіших чинників, який повинен допомогти Україні відновити законну владу в Криму президент назвав реформи і європейський вектор розвитку.

"І ця впевненість ґрунтується в першу чергу, на вірі в Україні й очікуваннях кримських татар, українців, і всіх інших етносів - громадян України, які проживають в окупованому Криму. Вона базується на нашій спільній позиції, що Крим - це Україна, і на підтримку цієї істини всім міжнародним співтовариством. Жодна країна цивілізованого світу не визнала незаконною анексію Кримського півострова" , – зазначив Порошенко.

Президент також нагадав про юридичну оцінку окупації Криму Міжнародним судом ООН.

"З недавнього часу у нас є не просто ця політична позиція, не просто політична позиція ООН і окремих держав, але і попередня юридична оцінка Міжнародного Суду ООН. Україна підготувала цей позов. Цей позов був прийнятий Міжнародним судом ООН і вже навіть зроблені попереджувальні заходи", – додав глава держави.

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Президент України Петро Порошенко також висловив готовність підтримати внесення змін до Конституції про створення національної автономії кримських татар.

Конституційна комісія за його дорученням прийняла рішення про створення робочої групи з напрацювання пропозицій і змін до Конституції України щодо Криму. За його словами, є першими кроками в питанні створення в Криму національної автономії кримських татар.

У липні 2015 року голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат від "БПП" Рефат Чубаров в інтерв'ю DT.UA заявив, що окупація Криму Росією багато в чому була зумовлена тоді, коли Україна відкрито нехтувала правами корінного народу Криму – кримських татар.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Крим анексія окупація Порошенко
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