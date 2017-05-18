Порошенко висловив впевненість у деокупації Криму

Жодна країна цивілізованого світу не визнала незаконну анексію півострова Росією.

Порошенко підтримує створення кримськотатарської автономії

Президент України Петро Порошенко заявив, що не сумнівається у відновленні українського суверенітету ві покаранні країни-агресора за окупацію української території.

"Я впевнений в деокупації Криму. Я впевнений в покаранні злочинців. Країну-злочинця змусять повернути вкрадене", - підкреслив глава держави під час виступу на реквіємі пам'яті жертв депортації кримськотатарського народу 18 травня.

Одним з найважливіших чинників, який повинен допомогти Україні відновити законну владу в Криму президент назвав реформи і європейський вектор розвитку.

"І ця впевненість ґрунтується в першу чергу, на вірі в Україні й очікуваннях кримських татар, українців, і всіх інших етносів - громадян України, які проживають в окупованому Криму. Вона базується на нашій спільній позиції, що Крим - це Україна, і на підтримку цієї істини всім міжнародним співтовариством. Жодна країна цивілізованого світу не визнала незаконною анексію Кримського півострова" , – зазначив Порошенко.

Президент також нагадав про юридичну оцінку окупації Криму Міжнародним судом ООН.

"З недавнього часу у нас є не просто ця політична позиція, не просто політична позиція ООН і окремих держав, але і попередня юридична оцінка Міжнародного Суду ООН. Україна підготувала цей позов. Цей позов був прийнятий Міжнародним судом ООН і вже навіть зроблені попереджувальні заходи", – додав глава держави.

Президент України Петро Порошенко також висловив готовність підтримати внесення змін до Конституції про створення національної автономії кримських татар.

Конституційна комісія за його дорученням прийняла рішення про створення робочої групи з напрацювання пропозицій і змін до Конституції України щодо Криму. За його словами, є першими кроками в питанні створення в Криму національної автономії кримських татар.

У липні 2015 року голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат від "БПП" Рефат Чубаров в інтерв'ю DT.UA заявив, що окупація Криму Росією багато в чому була зумовлена тоді, коли Україна відкрито нехтувала правами корінного народу Криму – кримських татар.