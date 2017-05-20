Порошенко сподівається на єдність з Україною учасників саміту G7

Я вже з ZN.ua

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Український президент розраховує, що сицилійська зустріч продемонструє єдність цивілізованого світу України.

Порошенко очікує від саміту Великої сімки на Сицилії єдиної позиції з Україною Сайт президента України

Президент Україниперед зустріччю з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель заявив, що очікує від саміту Великої сімки на Сицилії єдиної позиції з Україною.

"Дуже важливо, що ця зустріч відбувається напередодні саміту Великої сімки, і ми дуже розраховуємо, що і сицилійська зустріч буде демонструвати єдність цивілізованого світу України", - сказав Порошенко.

Він також подякував країни-партнери за підтримку України.

"Я також хочу зазначити, що в травні ми чекаємо завершення ратифікації Голландією Угоди про асоціацію, і таким чином ми будемо ще більше рухатися на шляху повернення України в Європу", - сказав Порошенко.

Раніше повідомлялося, що президент України Петро Порошенко прибув у Берлін для зустрічі з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Раніше президент України Петро Порошенко висловив надію на те, що Євросоюз і країни G7 у червні продовжать санкції проти Росії. Президент підкреслив, що для Європи не може бути безпечного майбутнього без спокою на кордоні України з Росією, без глобального впливу на Москву з метою примусити її до світу.