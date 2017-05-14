Порошенко сказав, за що його обирати президентом знову

Президент думає, що він виконав багато з того, що обіцяв українцям.
Однак, на сьогоднішній прес-конференції Порошенко все ж перерахував причини, через які, на його думку, українці можуть обрати його президентом на другий термін.
"З чим люди вийшли на Майдан? З 1 грудня вони вимагали відповідальності за побиття студентів і підписання угоди про асоціацію. Далі це було повернення до конституції 2004 року. І от безвізовий режим і притягнення до відповідальності екс-президента Януковича. Угода про асоціацію підписана, безвізовий режим запрацює через кілька тижні, повернення до конституції 2004 року - зроблено. Справа проти Януковича триває", - сказав Порошенко.
Він також вказав, що розслідування справи 2 травня триває, низка "ключових осіб встановлена". Але слідству заважає те, що значна частина підозрюваних подій в Одесі зараз в Росії. І видавати їх Москва не збирається.
"І позиції і по дерегуляції, по децентарлізації, по електронних закупівлях - слухайте, багато чого зроблено. Чи задоволений я? Ні! Були і промахи, і в кадрових рішеннях. Є ще що робити. Але давайте говорити: є плюси і мінуси", - сказав Порошенко.
Також Порошенко розповів, чого Україна добивається у Нормандському форматі. За його словами, Київ вимагає, щоб з'явилася дорожня карта виконання Мінських домовленостей. Але Москва чинить цьому опір.DT.UA