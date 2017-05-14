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Порошенко сказав, за що його обирати президентом знову

14 травня в 16:33

Президент думає, що він виконав багато з того, що обіцяв українцям.

Порошенко
Порошенко перелічив, що він зробив, бучи президентом.
president.gov.ua
 Президент України Петро Порошенко відмовився говорити, чи буде від балотуватися вдруге через два роки. При цьому, він вказав, що будь-яий українець може претендувати на цю посаду.

Однак, на сьогоднішній прес-конференції Порошенко все ж перерахував причини, через які, на його думку, українці можуть обрати його президентом на другий термін.

"З чим люди вийшли на Майдан? З 1 грудня вони вимагали відповідальності за побиття студентів і підписання угоди про асоціацію. Далі це було повернення до конституції 2004 року. І от безвізовий режим і притягнення до відповідальності екс-президента Януковича. Угода про асоціацію підписана, безвізовий режим запрацює через кілька тижні, повернення до конституції 2004 року - зроблено. Справа проти Януковича триває", - сказав Порошенко.

Він також вказав, що розслідування справи 2 травня триває, низка "ключових осіб встановлена". Але слідству заважає те, що значна частина підозрюваних подій в Одесі зараз в Росії. І видавати їх Москва не збирається.

"І позиції і по дерегуляції, по децентарлізації, по електронних закупівлях - слухайте, багато чого зроблено. Чи задоволений я? Ні! Були і промахи, і в кадрових рішеннях. Є ще що робити. Але давайте говорити: є плюси і мінуси", - сказав Порошенко.

Також Порошенко розповів, чого Україна добивається у Нормандському форматі. За його словами, Київ вимагає, щоб з'явилася дорожня карта виконання Мінських домовленостей. Але Москва чинить цьому опір.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Порошенко президент
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