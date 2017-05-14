Порошенко розповів, чого Україна добивається у Нормандському форматі

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

За словами президента, Київ вимагає чіткої дорожньої карти виконання Мінських угод.

Україна хоче дорожню карту для Мінських угод.

Україна намагається добитися затвердження дорожньої карти Мінського процесу, щоб сторони чітко розуміли, що і коли повинно бути виконано.

"Впевнений, ми знайдемо достатньо аргументів, щоб вона була узвалена. Росія цьому перешкоджає. Більше того, відбуваються страшні події, які сталися зокрема вчора. Четверо мирних людей загинули в населеному цивільному секторі Авдіївки за 8 кілометрів від зони зіткнення, який не був сірою зоною", - сказав президент.

У свою чергу, віце-прем'єр з питань європейськой та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе висловила сьогодні переконання, що Нормандський формат продовжить роботу з новим президентом Франції. І вибори не вплинуть на роботу.