Порошенко розкриє деталі подальшої євроінтеграції України у вересні

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Президент підтвердив незмінність обраного зовнішньополітичного курсу країни.

Порошенко має намір привести Україну до Європи Сайт президента України

Україна. Однак подальші кроки в цьому напрямку будуть оприлюднені не раніше початку вересня, повідомив на прес-конференції президент України Петро Порошенко.

"Курс на європейську та євроатлантичну інтеграцію незмінний. Деталі хочу обгрунтувати у вересні у посланні до Верховної ради", - зазначив гарант.

Нагадаємо, що за даними опитування КМІС, за останні два роки майже кожен десятий дорослий українець (10%) відвідував країни Європейського Союзу принаймні одного разу. Головними причинами відвідування ЄС є відпочинок (29%), відрядження (28%) та працевлаштування (18%).

У разі введення безвізового режиму частка тих, хто планує поїхати до ЄС, зростає на 50%. Зокрема, частка тих, для кого відпочинок в країнах ЄС є актуальним планом, зростає до 31%. У разі працевлаштування – до 23%.