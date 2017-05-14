Порошенко розкриє деталі подальшої євроінтеграції України у вересні

Президент підтвердив незмінність обраного зовнішньополітичного курсу країни.
"Курс на європейську та євроатлантичну інтеграцію незмінний. Деталі хочу обгрунтувати у вересні у посланні до Верховної ради", - зазначив гарант.
Нагадаємо, що за даними опитування КМІС, за останні два роки майже кожен десятий дорослий українець (10%) відвідував країни Європейського Союзу принаймні одного разу. Головними причинами відвідування ЄС є відпочинок (29%), відрядження (28%) та працевлаштування (18%).
У разі введення безвізового режиму частка тих, хто планує поїхати до ЄС, зростає на 50%. Зокрема, частка тих, для кого відпочинок в країнах ЄС є актуальним планом, зростає до 31%. У разі працевлаштування – до 23%.DT.UA