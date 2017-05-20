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Порошенко прилетів до Берліну на зустріч з Меркель

20 травня в 14:31

Зустріч і переговори пройдуть в замку Мезеберг.

Порошенко Меркель
Порошенко проведе переговори з Меркель
Президент України Петро Порошенко прибув до Берліну для зустрічі з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Наголошується, що зустріч і переговори пройдуть у резиденції Федерального уряду ФРН - замку Мезеберг.

Крім того, Порошенко відвідає Меморіальний комплекс "Концентраційний табір Заксенхаузен" в місті Ораніенбург і вшанує пам'ять жертв нацизму. Запланована також зустріч Порошенка з колишнім генеральним секретарем НАТО Андерсом Расмуссеном.

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Раніше президент України Петро Порошенко висловив надію на те, що Євросоюз і країни G7 у червні продовжать санкції проти Росії. Президент підкреслив, що для Європи не може бути безпечного майбутнього без спокою на кордоні України з Росією, без глобального впливу на Москву з метою примусити її до миру.

Як повідомлялося, 20 травня президент України проведе в Німеччині переговори з федеральним канцлером Ангелою Меркель про підготовку чергової зустрічі в "нормандському форматі", в якій вперше візьме участь новий президент Франції Еммануель Макрон.

За матеріалами: Інтерфакс-Україна , DT.UA ,
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Теги Порошенко Україна переговори Меркель
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