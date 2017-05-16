Топ Новини
<
>

Порошенко прагне до включення України в Шенгенську зону

16 травня в 08:53

Президент також розповів про переговори щодо безвізового режиму з іншими країнами.

Порошенко
Порошенко хоче, щоб Україна увійшла до Шенгенської зони
Президент України Петро Порошенко повідомив, що його метою є приєднання України до Шенгенської зони, щоб українці могли подорожувати до Європи без зупинок на кордонах. При цьому президент висловив сподівання, що найближчим часом Україна зможе розширити список країн з безвізовим режимом до більше ніж сотні.

Порошенко підкреслив, що зараз у країни є безвізовий режим з 52 країнами, а ще 34 нададуть його незабаром. Крім того, Україна буде проводити переговори з країнами "білої Шенгенської зони", в яку входять понад 30 країн Південної Америки, Азії та Європи.

Читайте також: Безвізовий режим з ЄС: коли запрацює і що він означатиме для українців
Раніше повідомлялося, що Рада ЄС остаточно затвердить візову лібералізацію Євросоюзу з Україною на засіданні 11 травня. Таким чином, безвізовий режим набуде чинності в червні 2017 року.

За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Читайте також
Теги Україна безвізовий Порошенко Шенген Європа
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Loading...
Реклама
USD 26.47
EUR 29.05
Останні новини
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...
НОВОСТИ ДРУГИХ РЕСУРСОВ