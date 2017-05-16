Порошенко прагне до включення України в Шенгенську зону

Президент також розповів про переговори щодо безвізового режиму з іншими країнами.
Порошенко підкреслив, що зараз у країни є безвізовий режим з 52 країнами, а ще 34 нададуть його незабаром. Крім того, Україна буде проводити переговори з країнами "білої Шенгенської зони", в яку входять понад 30 країн Південної Америки, Азії та Європи.Раніше повідомлялося, що Рада ЄС остаточно затвердить візову лібералізацію Євросоюзу з Україною на засіданні 11 травня. Таким чином, безвізовий режим набуде чинності в червні 2017 року. Інтерфакс-Україна