Порошенко прагне до включення України в Шенгенську зону

Президент також розповів про переговори щодо безвізового режиму з іншими країнами.

Порошенко хоче, щоб Україна увійшла до Шенгенської зони

Президент України Петро Порошенко повідомив, що його метою є приєднання України до Шенгенської зони, щоб українці могли подорожувати до Європи без зупинок на кордонах. При цьому президент висловив сподівання, що найближчим часом Україна зможе розширити список країн з безвізовим режимом до більше ніж сотні.

Порошенко підкреслив, що зараз у країни є безвізовий режим з 52 країнами, а ще 34 нададуть його незабаром. Крім того, Україна буде проводити переговори з країнами "білої Шенгенської зони", в яку входять понад 30 країн Південної Америки, Азії та Європи.