Порошенко поїде на церемонію підписання безвізу з ЄС

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У рамках візиту Порошенко зустрінеться з президентом Європейського Парламенту Антоніо Таяні та лідерами ключових парламентських фракцій.

Порошенко візьме участь у підписанні безвізової угоди з ЄС siaivo / Depositphotos

Президент України Петро Порошенко здійснить робочий візит до Страсбурга 17 травня для участі у підписанні, повідомили в прес-службі глави держави.

"17 травня 2017 року Президент України Петро Порошенко здійснить робочий візит до м. Страсбург (Франція) для участі у церемонії підписання президентом Європейського Парламенту та представником Мальтійського головування в Раді ЄС законодавчого рішення про запровадження Європейським Союзом безвізового режиму для громадян України", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що у рамках візиту Порошенко зустрінеться з президентом Європейського Парламенту Антоніо Таяні та лідерами ключових парламентських фракцій.

Нагадаємо, що за даними опитування КМІС, за останні два роки майже кожен десятий дорослий українець (10%) відвідував країни Європейського Союзу принаймні одного разу. Головними причинами відвідування ЄС є відпочинок (29%), відрядження (28%) і працевлаштування (18%).

У разі введення безвізового режиму частка тих, хто планує поїхати до ЄС, зростає на 50%. Зокрема, частка тих, для кого відпочинок у країнах ЄС є актуальним планом, зростає до 31%. У випадку працевлаштування – до 23%.