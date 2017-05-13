Топ Новини
<
>

Порошенко поїде на церемонію підписання безвізу з ЄС

13 травня в 14:35

У рамках візиту Порошенко зустрінеться з президентом Європейського Парламенту Антоніо Таяні та лідерами ключових парламентських фракцій.

безвизовый режим визы_2
Порошенко візьме участь у підписанні безвізової угоди з ЄС
siaivo / Depositphotos
Президент України Петро Порошенко здійснить робочий візит до Страсбурга 17 травня для участі у підписанні безвізової угоди з ЄС, повідомили в прес-службі глави держави.

 "17 травня 2017 року Президент України Петро Порошенко здійснить робочий візит до м. Страсбург (Франція) для участі у церемонії підписання президентом Європейського Парламенту та представником Мальтійського головування в Раді ЄС законодавчого рішення про запровадження Європейським Союзом безвізового режиму для громадян України", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що у рамках візиту Порошенко зустрінеться з президентом Європейського Парламенту Антоніо Таяні та лідерами ключових парламентських фракцій.

Читайте також: Завдяки безвізу українці планують збільшити поїздки до країн ЄС на 50%

Нагадаємо, що за даними опитування КМІС, за останні два роки майже кожен десятий дорослий українець (10%) відвідував країни Європейського Союзу принаймні одного разу. Головними причинами відвідування ЄС є відпочинок (29%), відрядження (28%) і працевлаштування (18%).

У разі введення безвізового режиму частка тих, хто планує поїхати до ЄС, зростає на 50%. Зокрема, частка тих, для кого відпочинок у країнах ЄС є актуальним планом, зростає до 31%. У випадку працевлаштування – до 23%.

За матеріалами: DT.UA
Читайте також
Теги Порошенко Європа Україна
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Loading...
Реклама
USD 26.47
EUR 28.79
Останні новини
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...
НОВОСТИ ДРУГИХ РЕСУРСОВ