Порошенко пояснив скандальне фото його сина у футболці з написом "Russia"

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

За його словами, це був Гелловін.

Порошенко каже, що його син ходить у футболці з написом "Russia" на Гелловін. Сайт президента України

Президент України Петро Порошенко пояснив, що його син Михайло сфотографувався у футболці з написом "Russia" на Гелловін.

"І це був вертеп. Хтось малювався чортом, а хтось одяг цю футболку. Там 14-15 річні хлопці. Вони не політики. Я розцінюю навіть у вертепі, навіть на Геловін таку поведінку не прийнятною. Я провів розмову зі своїм 15-річним сином. Думаю, я знайшов правильні слова, щоб йому пояснити. Запевняю, цю футболку в своєму публічному житті він не носить", - сказав президент.

На питання журналістів, чому його діти вчаться за кордоном, а не в Україні, Порошенко відповів, що справа не в українських школах.

"І я не хочу, щоб мої діти стали мажорами. І там, у тих закордонних школах вони не мають жодних привілеїв як діти президента. Ми розробили законопроект реформування української освіти. Думаю, це важливий момент порядку денного зараз", - додав він.

Нагадаємо, що в своїй статті для DT.UA Оксана Онищенко писала, що практика шкільного репетиторства є проявом більш глибоких проблем української освіти. Батьки сумніваються у тому, що шкільні програми відповідають програмам ЗНО.

Детальніше про проблеми репетирорства в Україні читайте в статті Оксани Онищенко "Що робити з репетиторством у школах? Поради міжнародних експертів" у тижневику "Зерало тижня. Україна".