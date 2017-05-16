Порошенко під час зустрічі з Меркель обговорить ситуацію в Донбасі

Президент разом з канцлером шукатимуть нові стимули впливу на Росію для виконання "Мінська".

На зустрічі в Берліні політики обговорюватимуть Донбас Порошенко під час зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель обговорить гуманітарну ситуацію на Сході України, повідомив прес-секретар гаранта Святослав Цеголко.

"У Берліні планую обговорити погіршення гуманітарної ситуації у Донбасі і знайти стимули для РФ виконувати Мінські домовленості", - цитує він Порошенка на своїй сторінці у Twitter.

У Берліні планую обговорити погіршення гуманітарної ситуації на Донбасі і знайти стимули для РФ виконувати Мінські домовленості. - Президент — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 16 травня 2017 р.

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Раніше президент України Петро Порошенко висловив надію на те, що Євросоюз і країни G7 у червні продовжать санкції проти Росії. Президент підкреслив, що для Європи не може бути безпечного майбутнього без спокою на кордоні України з Росією, без глобального впливу на Москву з метою примусити її до миру.

Як повідомлялося, 17 травня Порошенко відвідає Страсбург для підписання документа про надання Європейським Союзом Україні безвізового режиму, а 20-21 травня президент України проведе в Берліні переговори з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель про підготовку чергової зустрічі в "нормандському форматі", в якій вперше візьме участь новий президент Франції Еммануель Макрон.