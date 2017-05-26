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Порошенко назвав Ердогана своїм другом

26 травня в 13:41

Під час відкриття Стамбульського парку в Одесі Порошенко нагадав про столітні зв'язки України і Туреччини.

Порошенко в Одессе
Порошенко вважає Ердогана великим другом України і своїм особистим
Святослав Цеголко/Twitter
Президент України Петро Порошенко назвав президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана великим другом України і своїм другом.

"Я вдячний Туреччини та її керівництву за тверду і непорушну позицію підтримки нашого суверенітету і територіальної цілісності. Неодноразово цю позицію зазначав мій друг і великий друг України – президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган", - сказав Порошенко під час відкриття Стамбульського парку в Одесі.

Президент нагадав, що для взаємних поїздок між Україною і Туреччиною не потрібно навіть внутрішніх паспортів, достатньо ідентифікаційних карт.

"Нас об'єднує не тільки Чорне море, але і спільні цілі та інтереси", - зазначив він.

21 вересня 2016 року президенти України і Туреччини Петро Порошенко і Реждеп Ердоган провели зустріч у рамках сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. В ході зустрічі Ердоган повідомив, що Туреччина і надалі надаватиме Україні підтримку в питанні відновлення суверенітету і територіальної цілісності.

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Теги Україна Туреччина Порошенко
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