Порошенко назвав Ердогана своїм другом

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Під час відкриття Стамбульського парку в Одесі Порошенко нагадав про столітні зв'язки України і Туреччини.

Порошенко вважає Ердогана великим другом України і своїм особистим Святослав Цеголко/Twitter

Президент України Петро Порошенко назвав президента Туреччинивеликим другом України і своїм другом.

"Я вдячний Туреччини та її керівництву за тверду і непорушну позицію підтримки нашого суверенітету і територіальної цілісності. Неодноразово цю позицію зазначав мій друг і великий друг України – президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган", - сказав Порошенко під час відкриття Стамбульського парку в Одесі.

Президент нагадав, що для взаємних поїздок між Україною і Туреччиною не потрібно навіть внутрішніх паспортів, достатньо ідентифікаційних карт.

"Нас об'єднує не тільки Чорне море, але і спільні цілі та інтереси", - зазначив він.

21 вересня 2016 року президенти України і Туреччини Петро Порошенко і Реждеп Ердоган провели зустріч у рамках сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. В ході зустрічі Ердоган повідомив, що Туреччина і надалі надаватиме Україні підтримку в питанні відновлення суверенітету і територіальної цілісності.