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Порошенко майже після року мовчання дасть прес-конференцію

12 травня в 17:12

Прес-конференція відбудеться 14 травня.

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Порошенко вирішив відповісти на запитання журналістів
Сайт президента України
Президент України Петро Порошенко дасть прес-конференцію в неділю, 14 травня.

Прес-конференція проводиться з нагоди Дня Європи та надання країні безвізового режиму з Європейським Союзом, повідомляє прес-служба глави держави.

Прес-конференція розпочнеться о 15.00 в адміністрації президента.

Як відомо, останній раз Петро Порошенко давав відкриту прес-конференцію ще 3 червня 2016.

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Раніше повідомлялося, що Рада ЄС остаточно затвердить візову лібералізацію Євросоюзу з Україною на засіданні 11 травня. Таким чином, безвізовий режим набуде чинності в червні 2017 року.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Порошенко Європа безвізовий
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