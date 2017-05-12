Порошенко майже після року мовчання дасть прес-конференцію

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Прес-конференція відбудеться 14 травня.

Порошенко вирішив відповісти на запитання журналістів Сайт президента України

Президент України Петро Порошенко дасть прес-конференцію в неділю, 14 травня.

Прес-конференція проводиться з нагоди Дня Європи та надання країні безвізового режиму з Європейським Союзом, повідомляє прес-служба глави держави.

Прес-конференція розпочнеться о 15.00 в адміністрації президента.

Як відомо, останній раз Петро Порошенко давав відкриту прес-конференцію ще 3 червня 2016.

Раніше повідомлялося, що Рада ЄС остаточно затвердить візову лібералізацію Євросоюзу з Україною на засіданні 11 травня. Таким чином, безвізовий режим набуде чинності в червні 2017 року.