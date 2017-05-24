Порошенко і Туск скоординували позиції напередодні саміту G7

Президенти України і Євросоюзу погодили дату наступного саміту Україна-ЄС.

Порошенко обговорив із Туском санкції проти РФ і Асоціацію Україна-ЄС

Президенти України та Європейської Ради Петро Порошенко і Дональд Туск під час телефонної розмови в середу, 24 травня, скоординували позиції перед самітом "Великої сімки" і визначили дату наступного

Згідно з досягнутою домовленістю, саміт Україна-ЄС відбудеться в Києві 13 липня, повідомляє прес-служба глави держави.

Порошенко поінформував Туска про ситуацію в Донбасі, звернувши увагу на постійні порушення Мінських домовленостей російською стороною. Український президент висловив упевненість, що наразі відсутні передумови для пом'якшення санкцій проти країни-агресора.

Глава держави також висловив сподівання, що така оцінка буде покладена в основу рішень лідерів "Великої сімки" та Європейського Ради про продовження санкцій проти Росії після 31 липня.

Співрозмовники також торкнулися питань надання Україні безвізового режиму та ратифікації Сенатом Нідерландів Угоди про асоціацію Україна-ЄС.

Нагадаємо, 43-й саміт "Великої сімки" проходитиме в італійському Таорміні 25-27 травня. Це буде перша зустріч лідерів G7 після президентських виборів у Франції. На саміті також відбудеться перша офіційна зустріч президентів США і Франції Дональда Трампа й Еммануеля Макрона з главами держав "Великої сімки".