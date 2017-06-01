Порошенко і Туск обговорили ситуацію на Сході України

Сторони торкнулися питання регулярного порушення Росією Мінських домовленостей і продовження санкцій проти неї.

Порошенко і Туск поговорили про військову агресію Росії в Донбасі

Президент Українипровів телефонну розмову з президентом Європейського Союзу Дональдом Туском, під час якої сторони обговорили ситуацію в Донбасі.

"Петро Порошенко звернув увагу на постійні порушення Росією Мінських домовленостей і закликав ЄС продовжити санкції проти Москви", - повідомляє прес-служба гаранта у четвер, 1 червня.

Крім того, Порошенко привітав європейського колегу з ратифікацією Сенатом Нідерландів Угоди про асоціацію Україна-ЄС. Політики також узгодили графік набрання чинності Угодою про асоціацію.

У свою чергу Туск поінформував українського колегу про результати зустрічі "Великої сімки" в Італії.

Раніше повідомлялося, що на саміті Євросоюзу лідери країн-членів переобрали поляка Дональда Туска президентом Ради ЄС.

Туск виступив за продовження санкцій проти Росії. Про це він сказав під час зустрічі з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом, додавши, що ослаблення тиску на Москву можливе лише за умови припинення військової агресії.