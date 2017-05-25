Порошенко і Трюдо обговорили ситуацію на Сході України

У телефонній розмові лідери країн також торкнулись питань поглиблення подальшого співробітництва.

Україна та Канада обговорили порушення Росією Мінських угод в Донбасі president.gov.ua

Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, повідомляє прес-служба гаранта.

Зокрема, він поінформував канадського високопосадовця про розвиток ситуації в Донбасі та недотримання Росією Мінських домовленостей, і висловив впевненість в тому, що лідери країн-членів НАТО та "Великої сімки" продовжать санкційний тиск на Кремль.

У свою чергу прем'єр-міністр Канади запевнив, що коаліція країн віддана підтримці України.

Крім того, лідери держав обговорили шляхи подальшої активізації двосторонніх відносин та привітали нещодавню ратифікацію канадським Сенатом Угоди про зону вільної торгівлі між двома країнами.

Президент України також подякував Канаді за її позицію у питанні розвитку оборонного співробітництва, зокрема, продовження тренувальної місії UNIFIER та підписання угоди про оборонне співробітництво.

На думку Петра Порошенка, ухвалення Євросоюзом рішення про надання Україні безвізового режиму створює умови для подальшої лібералізації візового режиму між Україною і Канадою.