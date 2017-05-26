Порошенко і Путін зацікавлені у збереженні статус-кво по Мінську-2 – The Economist

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Другі Мінські домовленості бутафорські, але ні одна з сторін не поспішає відмовлятися від них.

Україна, Росія і Захід підтримують Мінськ-2, хоча і визнають його недієвим elysee.fr

Росія і Україна загрузли в конфлікті в Донбасі, уклавши, які не влаштовують ні одну із сторін. Проте в удаваній дієвості Мінська винні і лідери західних країн, які офіційно продовжують підтримувати Мінськ-2, хоча в приватних розмовах визнають, що він мертвий. Про це пише у своєму матеріалі The Economist

Мінськ-2, який був підписаний два роки тому, був розроблений після фактичної поразки української армії перед російськими силами. Договір закликав Росію повернути Україні контроль над кордоном і окупованими територіями, на що вона ніколи не піде. У той же час в України не вистачає військової могутності та підтримки Заходу, щоб повернути території силою.

США відмовилися надавати Україні військову допомогу у вигляді летальної наступальної та оборонної зброї, залишивши її воювати своїми силами. Деякі представники заходу пропонують визнати Мінськ-2 мертвим і відправити на лінію розмежування миротворчі сили. Прихильники цього підходу говорять, що Україна втратить невеликий шматок землі, який вона і так не контролює, і при цьому відгородиться від постійно сковуючого її вогнища неспокою.

Проблема полягає в тому, що занадто багато сторін зацікавлені у збереженні статус-кво. Серед них і президенти Петро Порошенко та Володимир Путін, які відмовляються визнавати недієздатність Мінська-2 і не хочуть брати відповідальність за Донбас. Підтримка Порошенка частково побудована на війні проти Росії, а також він не зацікавлений у голосуванні Донбасу на виборах 2019 року. Кремль не хоче брати на себе утримання Донбасу, а також втрачати можливості встрявати в справи іншої частини України.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко заявив про необхідність рішучих заходів, щоб Росія виконувала Мінські угоди.

Раніше президент України Петро Порошенко висловив надію на те, що Євросоюз і країни G7 у червні продовжать санкції проти Росії. Президент підкреслив, що для Європи не може бути безпечного майбутнього без спокою на кордоні України з Росією, без глобального впливу на Москву з метою примусити її до світу.