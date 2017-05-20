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Порошенко і Меркель обговорять реформи в Україні

20 травня в 17:03

Політики обговорять допомога Україні з боку Німеччини.

Меркель Порошенко Меркель
Меркель і Порошенко обговорять українські реформи
© Bundesregierung
Президент України Петро Порошенко і федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель обговорять стан і реалізацію реформ в Україні.

"Також ми обговоримо реформи в Україні. Ті реформи, які на сьогоднішній день реалізовано, і ті, які повинні бути продовжені. Також обговоримо двосторонню допомогу з боку Німеччини Україні, щоб поліпшити добробут українців, і прогрес, який вже є", - сказала Меркель Перед зустріччю з Порошенком.

Порошенко подякував Меркель і в цілому Євросоюзу за підтримку реформ в Україні.

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Раніше повідомлялося, що президент України Петро Порошенко прибув у Берлін для зустрічі з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Раніше президент України Петро Порошенко висловив надію на те, що Євросоюз і країни G7 у червні продовжать санкції проти Росії. Президент підкреслив, що для Європи не може бути безпечного майбутнього без спокою на кордоні України з Росією, без глобального впливу на Москву з метою примусити її до світу.

 

 

За матеріалами: Інтерфакс-Україна
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Теги Україна Порошенко Меркель Німеччина Євросоюз
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