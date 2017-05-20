Порошенко і Меркель обговорять підготовку зустрічі глав "Нормандського формату"

Зустрічі в Нормандському форматі будуть продовжені.
"Зустрічі в нормандському форматі будуть продовжені, і ми обговоримо можливу майбутню зустріч чотирьох лідерів", - сказала Меркель перед зустріччю з Порошенком.
Раніше повідомлялося, що президент України Петро Порошенко прибув у Берлін для зустрічі з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель.
Раніше президент України Петро Порошенко висловив надію на те, що Євросоюз і країни G7 у червні продовжать санкції проти Росії. Президент підкреслив, що для Європи не може бути безпечного майбутнього без спокою на кордоні України з Росією, без глобального впливу на Москву з метою примусити її до миру.
Інтерфакс-Україна