Порошенко і Меркель обговорять підготовку зустрічі глав "Нормандського формату"

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Зустрічі в Нормандському форматі будуть продовжені.

Меркель обговорить з Порошенком підготовку зустрічі лідерів «Нормандського формату» president.gov.ua

Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель в ході зустрічі з президентом Українимає намір обговорити можливу майбутню зустріч чотирьох лідерів "Нормандського формату".

"Зустрічі в нормандському форматі будуть продовжені, і ми обговоримо можливу майбутню зустріч чотирьох лідерів", - сказала Меркель перед зустріччю з Порошенком.

Раніше повідомлялося, що президент України Петро Порошенко прибув у Берлін для зустрічі з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Раніше президент України Петро Порошенко висловив надію на те, що Євросоюз і країни G7 у червні продовжать санкції проти Росії. Президент підкреслив, що для Європи не може бути безпечного майбутнього без спокою на кордоні України з Росією, без глобального впливу на Москву з метою примусити її до миру.