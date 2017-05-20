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Порошенко і Меркель обговорять підготовку зустрічі глав "Нормандського формату"

20 травня в 14:46

Зустрічі в Нормандському форматі будуть продовжені.

Порошенко Меркель
Меркель обговорить з Порошенком підготовку зустрічі лідерів «Нормандського формату»
president.gov.ua
Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель в ході зустрічі з президентом України Петром Порошенком має намір обговорити можливу майбутню зустріч чотирьох лідерів "Нормандського формату".

"Зустрічі в нормандському форматі будуть продовжені, і ми обговоримо можливу майбутню зустріч чотирьох лідерів", - сказала Меркель перед зустріччю з Порошенком.

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Раніше повідомлялося, що президент України Петро Порошенко прибув у Берлін для зустрічі з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Раніше президент України Петро Порошенко висловив надію на те, що Євросоюз і країни G7 у червні продовжать санкції проти Росії. Президент підкреслив, що для Європи не може бути безпечного майбутнього без спокою на кордоні України з Росією, без глобального впливу на Москву з метою примусити її до миру.

 

За матеріалами: Інтерфакс-Україна
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Теги Порошенко зустрічі Україна Росія Німеччина
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