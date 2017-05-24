Порошенко і Макрон активізують роботу в Нормандському форматі

Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з новообраним Президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном , повідомляється на сайті українського президента.

Порошенко привітав Макрона з обранням на пост президента Французької Республіки та висловив впевненість, що з його перемогою України отримала справжнього союзника на шляху відновлення суверенітету і територіальної цілісності.



Президенти також обговорили ситуацію на Донбасі. Порошенко навів факти порушення Росією Мінських домовленостей.



Петро Порошенко і Еммануель Макрон також висловилися за активізацію роботи в Нормандські форматі.



