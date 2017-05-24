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Порошенко і Макрон активізують роботу в Нормандському форматі

24 травня в 22:44

Президенти України і Франції поговорили по телефону.

Порошенко Макрон
Порошенко і Макрон поспілкувалися по телефону
president.gov.ua
Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з новообраним Президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном, повідомляється на сайті українського президента.

Порошенко привітав Макрона з обранням на пост президента Французької Республіки та висловив впевненість, що з його перемогою України отримала справжнього союзника на шляху відновлення суверенітету і територіальної цілісності.
 
Президенти також обговорили ситуацію на Донбасі. Порошенко навів факти порушення Росією Мінських домовленостей.
 
Петро Порошенко і Еммануель Макрон також висловилися за активізацію роботи в Нормандські форматі.
 
 

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Раніше віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе заявила, що вибори президента Франції не змінили роботу Нормандського формату, в якому Париж з самого початку бере активну участь.

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