Порошенко і Макрон активізують роботу в Нормандському форматі

Президенти України і Франції поговорили по телефону.
Порошенко привітав Макрона з обранням на пост президента Французької Республіки та висловив впевненість, що з його перемогою України отримала справжнього союзника на шляху відновлення суверенітету і територіальної цілісності.
Президенти також обговорили ситуацію на Донбасі. Порошенко навів факти порушення Росією Мінських домовленостей.
Петро Порошенко і Еммануель Макрон також висловилися за активізацію роботи в Нормандські форматі.
Раніше віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе заявила, що вибори президента Франції не змінили роботу Нормандського формату, в якому Париж з самого початку бере активну участь.