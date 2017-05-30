Порошенко хоче приєднати свою партію до європейського об'єднання "ЄНП"

До "Європейської народної партії" приєдналися 75 партій-членів з 40 країн, 12 глав урядів.

Порошенко обговорив питання членства "Блоку Петра Порошенка "Солідарність" в ЄНП Сайт президента України

Петро Порошенко під час своєї зустрічі з місією "Європейської народної партії" в Києві обговорив можливість приєднання Блоку Петра Порошенка "Солідарність" до "ЄНП". Учасники зустрічі також обговорили шляхи реформування української партійної системи в Україні, а також загальний хід реформ в країні.

В "Європейську народну партію" входять 75 партій-членів з 40 країн, 12 глав урядів, а також 14 європейських комісарів.

З українських партій в правоцентристську "ЄНП" входять "УДАР" і "Батьківщина".

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції розподілив кошти , виділені з держбюджету на фінансування статутної діяльності політичних партій в 2017 році. Всього распределили 340 млн грн. При цьому "Радикальній партії Олега Ляшка" виділено 38 млн 257,9 тис грн, партії "Самопомомич" – 56 млн 394,56 тис грн, "Блоку Петра Порошенко" - 112 млн 103,6 тис грн , "Опозиційного блоку" – 48 млн 467,7 тис грн, партії "Батьківщина"- 29 млн 182,2 тис грн, "Народному фронту" – 113 млн 753,5 тис грн.

Детальніше про державне фінансування політичних партій читайте в матеріалі Андреаса Умланда і Міріама Космеля "Державне фінансування політичних партій: Доленосна реформа чи політична косметика?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".