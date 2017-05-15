Понад 50 народних депутатів пропустили майже всі засідання Ради

Серед народних обранців є навіть ті, що з початку 2017 року ще жодного разу не проголосували.

Серед кількох сотень народних обранців є понад півсотні "прогульників" Василь Артюшенко, DT.UA

З початку поточного року 51 народний обранець. Такі дані оприлюднив Комітет виборців України.

Найбільша кількість "прогульників" серед депутатів фракції "Опозиційного блоку" та групи "Відродження". З 43 депутатів "Опоблоку" на засіданнях Верховної Ради майже не були присутніми 19 осіб. У "Відродженні" з 26 депутатів 90% засідань пропустили 12 осіб.

Також, згідно дослідження КВУ, деякі народні депутати ще жодного разу не проголосували у 2017 році. Це Євген Бакулін і Денис Дзензерський. А також подані у розшук депутати-втікачі Олександр Онищенко та Сергій Клюєв.

"Серед депутатів, які систематично не голосують, є низка відомих прізвищ. Зокрема, це Є. Мураєв, В. Рабінович, Ю. Бойко, О. Вілкул, С. Семенченко, А. Білецький, В. Парасюк. Складається парадоксальна ситуація, коли для півсотні депутатів ВР насамперед є медійним майданчиком або місцем для політичної "тусовки". Попри повний бойкот парламентської роботи, багато з таких народних депутатів щомісяця проводять десятки годин у прямому ефірі, розповідаючи про те, як вони захищають інтереси виборців", – наголосив голова КВУ Олексій Кошель.

Протягом поточного року у Верховній Раді відбулося 42 пленарні засідання та 1312 голосувань.

Як повідомлялося, в квітні 2017 року депутати фракції "Опозиційного блоку" пропустили дві третини голосувань Верховної Ради. Попри відмову від голосувань, депутати "Опозиційного блоку" справно відвідували засідання Верховної Ради. Так, за даними письмової реєстрації вони відвідали 73% засідань Ради в квітні.