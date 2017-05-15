Полторак показав голові Комітету оборони Бундестагу відеодокази порушення Росією "Мінська"

Сьогодні глава українського військового відомства прибув з офіційним візитом до Берліна.

Полторак показав німецьким парламентарям докази російської агресії в Донбасі Twitter/Andrij Melnyk

Міністр оборони Українинадав голові Комітету оборони Бундестагу В. Гелльміху конкретні відеодокази порушення Росією Мінських угод, повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник у Twitter.

Дипломат зазначив, що сьогодні глава українського військового відомства прибув з офіційним візитом до Берліну. У ході візиту міністр ознайомив главу військового комітету Бундестагу з агресивними діями РФ на Сході України.

Крім того, Полторак заручився підтримкою віце-голови фракції ХДС Бундестагу Фраца Йозефа Юнга для реформи українського оборонного сектора.

Міністр оборони навів главі Комітету оборони Бундестагу В.Гелльміху конкретні відео-докази порушення Росією Мінських домовленостей pic.twitter.com/ipyPmUccO4 — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 15 травня 2017 р.

Нагадаємо, в квітні Степан Полторак під час зустрічі з президентом Парламентської асамблеї НАТО Паоло Аллі обговорив ситуацію з безпекою в Україні, а також стан реформування Міноборони і ЗСУ.