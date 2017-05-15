Топ Новини
<
>

Полторак показав голові Комітету оборони Бундестагу відеодокази порушення Росією "Мінська"

15 травня в 18:51

Сьогодні глава українського військового відомства прибув з офіційним візитом до Берліна.

3
Полторак показав німецьким парламентарям докази російської агресії в Донбасі
Twitter/Andrij Melnyk
Міністр оборони України Степан Полторак надав голові Комітету оборони Бундестагу В. Гелльміху конкретні відеодокази порушення Росією Мінських угод, повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник у Twitter.

Дипломат зазначив, що сьогодні глава українського військового відомства прибув з офіційним візитом до Берліну. У ході візиту міністр ознайомив главу військового комітету Бундестагу з агресивними діями РФ на Сході України.

Крім того, Полторак заручився підтримкою віце-голови фракції ХДС Бундестагу Фраца Йозефа Юнга для реформи українського оборонного сектора.

 

Читайте також: Порошенко запевняє, що на Мінських угодах є підпис Путіна

Нагадаємо, в квітні Степан Полторак під час зустрічі з президентом Парламентської асамблеї НАТО Паоло Аллі обговорив ситуацію з безпекою в Україні, а також стан реформування Міноборони і ЗСУ.

За матеріалами: DT.UA
Читайте також
Теги
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Loading...
Реклама
USD 26.47
EUR 28.79
Останні новини
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...
НОВОСТИ ДРУГИХ РЕСУРСОВ