Полторак показав голові Комітету оборони Бундестагу відеодокази порушення Росією "Мінська"

Сьогодні глава українського військового відомства прибув з офіційним візитом до Берліна.
Дипломат зазначив, що сьогодні глава українського військового відомства прибув з офіційним візитом до Берліну. У ході візиту міністр ознайомив главу військового комітету Бундестагу з агресивними діями РФ на Сході України.
Крім того, Полторак заручився підтримкою віце-голови фракції ХДС Бундестагу Фраца Йозефа Юнга для реформи українського оборонного сектора.
Міністр оборони навів главі Комітету оборони Бундестагу В.Гелльміху конкретні відео-докази порушення Росією Мінських домовленостей pic.twitter.com/ipyPmUccO4— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 15 травня 2017 р.
Нагадаємо, в квітні Степан Полторак під час зустрічі з президентом Парламентської асамблеї НАТО Паоло Аллі обговорив ситуацію з безпекою в Україні, а також стан реформування Міноборони і ЗСУ.DT.UA